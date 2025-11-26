el tiempo

El Gobierno finaliza la prealerta por calima en Canarias

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología
La Aemet anuncia calor y calima en Canarias a partir de este miércoles
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, finaliza la situación de prealerta por calimas en todas las islas a partir de las 08:30 horas de hoy, miércoles 26 de noviembre. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Observaciones

Al haber terminado las condiciones meteorológicas que justificaron la declaración, se da por finalizada la situación de prealerta.

