El Gobierno finaliza la prealerta por calima en Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, finaliza la situación de prealerta por calimas en todas las islas a partir de las 08:30 horas de hoy, miércoles 26 de noviembre. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Observaciones
Al haber terminado las condiciones meteorológicas que justificaron la declaración, se da por finalizada la situación de prealerta.