El Keroxen 2025 se despide con cinco propuestas

El Festival Keroxen cierra hoy viernes su edición de 2025 con cinco propuestas: Angélica Salvi, Ece Canli, Miniatura, Matmos y CMOS34TF. La actividad comienza en el Espacio Cultural El Tanque, en la capital tinerfeña, a las 19.00 horas, con la arpista española, residente en Oporto, Angélica Salvi, que ofrecerá un concierto que combina electroacústica, experimentación y una sensibilidad cercana.
Le sigue Ece Canli, la performer e investigadora portuguesa presenta un proyecto de ambient oscuro con fuertes elementos cinemáticos. Miniatura, el proyecto liderado por Eduardo Briganty, mezcla krautrock, shoegaze, postrock y electrónica.
El concierto de Matmos, el dúo formado por M.C. Schmidt y Drew Daniel, referente en la electrónica experimental, será uno de los momentos más relevantes del festival y brindará el resultado de su residencia artística en Keroxen.
CMOS34TF, de los tinerfeños David Ramos y David Paredes, será el encargado de cerrar la noche con su itinerario por el ruidismo, el minimalismo, la improvisación y el techno.