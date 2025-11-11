El mejor arranque de la historia del Costa Adeje Tenerife Egatesa

Los números que está firmando el Costa Adeje Tenerife Egatesa como visitante en las diez primeras jornadas de la Liga F Moeve son de un equipo aspirante al título. Lástima que en el Heliodoro aún no se ha podido ganar tras tres empates (Espanyol, Real Madrid, Levante Badalona) y una derrota (SD Eibar). Ahora llegan dos oportunidades para romper el malfario en casa con las visitas de forma consecutiva de Granada y Atlético de Madrid.
De los 16 equipos que militan en la máxima categoría nacional de fútbol femenino, son tres los que siguen sin perder a domicilio: Costa Adeje Tenerife Egatesa, Real Sociedad y Atlético de Madrid.
Los dos grandes favoritos al título, FC Barcelona y Real Madrid, ya perdieron su primer partido lejos del Johan Cruyff y de Valdebebas. Las azulgranas cayeron en su visita a la Real Sociedad (1-0), y las merengues ante el Atlético de Madrid (2-1).
El Costa Adeje Egatesa ha sumado 16 puntos lejos del Heliodoro, seguidos por la Real Sociedad con 14 y el Barça con 12. Por cuestiones del calendario, Costa Adeje y Real Sociedad son los únicos que han jugado seis partidos en calidad de visitante, seguidos por Sevilla y Atlético de Madrid con 5.
Eder Maestre y su cuerpo técnico han dado con la tecla lejos de la isla, ya que desde que arrancó la Liga el pasado 30 de agosto ante el Athletic Club en Lezama las jugadoras blanquiazules han cumplido a rajatabla con el plan de partido en un sistema compuesto por cinco defensas, con dos carrileras largas en los laterales (Aleksandra y Aithiara), tres centrales en el eje de la defensa (Fatou, Elba y Patri Gavira), tres centrocampistas (Natalia Ramos, Amani y Paola Hernández) y dos puntas de lanza (Ouzraoui y Carlota Suárez). También han tenido su cuota de protagonismo Clau Blanco (cuando Aithiara estuvo lesionada), Cinta, por la lesión de Fatou Dembelé, y Moreno por Amine e Iratxe por Ouzraoui, en el once incial frente al Levante UD. Aparte están las guardametas Noelia Ramos y Nay Cáceres que se reparten los minutos.
El CD Tenerife femenino se mueve como pez en al agua a domicilio, ya que apenas le crean ocasiones de gol. Sin ir más lejos, el pasado domingo visitó al Madrid CFF, que tiene mucha pegada, pero que apenas generó ocasiones sobre la portería de Noelia Ramos, como ya había sucedido en las visitas al Sevilla, Alhama y Levante UD.
El balance de goles a favor y en contra lejos del Estadio es de 16 anotados y 3 encajados, lo que habla bien a las claras del potencial de las guerreras, y lo difícil que resulta batirlas.
En resumidas cuentas, se trata del mejor arranque de la historia del Costa Adeje Egatesa desde que compite en la élite del fútbol femenino nacional.
Se confirman los malos presagios para Iratxe Pérez y Yerliane Moreno
La canterana blanquiazul, Iratxe Pérez (foto), padece un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo izquierdo, y la venezolana una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. Ambas cayeron lesionadas en el último partido con el Madrid CFF. Estarán alejadas de los terrenos de juego por un tiempo prudente