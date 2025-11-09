Un rocoso Costa Adeje Egatesa se lleva los tres puntos del Fernando Torres (0-2)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa sigue de dulce a domicilio tras lograr una nueva victoria en el Fernando Torres frente al Madrid CFF (0-2), en partido correspondiente a la décima jornada de la Liga F Moeve. Los goles del representativo fueron anotados en cada parte por Carlota Suárez y Clau Blanco. La única nota negativa fueron las lesiones de Iratxe Pérez y de Yerliane Moreno en las postrimerías del partido. La canterana tinerfeña resbaló y se dañó el tobillo, mientras la venezolana sufrió una lesión muscular en los isquios.
Con estos tres valiosos puntos, el CD Tenerife femenino se consolida en el quinto puesto de la clasificación y se queda a solo dos puntos de la cuarta plaza ocupada por el Atlético de Madrid, y a cuatro de puestos Champions.
El equipo tinerfeño se doctora a domicilio donde se maneja como pez en el agua, con un juego rocoso y consistente que al rival se le atraganta, ya que apenas genera peligro sobre la portería blanquiazul. La trayectoria lejos del Heliodoro es impecable, ya que mantiene su condición de invicto tras los triunfos ante Sevilla (0-4), Alhama (0-4), Real Sociedad (1-2), Levante (2-4), Madrid CFF (0-2), y el empate con el Athletic Club (0-0). Lástima los puntos que se han escapado en casa, porque las de Eder Maestre podrían estar aún más arriba en la tabla.
El entrenador blanquiazul volvió a poner a su once de gala con las entradas de Noelia Ramos, Amani y Sakina Ouzraoui, que estuvieron ausentes en el anterior partido con el Levante UD.
El 5-3-2 funciona a la perfección, con un equipo disciplinado tácticamente y muy bien colocado sobre el verde. El Madrid CFF, que destaca por su faceta goleadora, apenas creó peligro sobre los dominios de Noelia Ramos, que en la primera parte fue una espectadora más del partido.
El Costa Adeje Egatesa se adelantó en el marcador en el minuto 13 por medio de Carlota Suárez. La delantera gallega estuvo muy oportuna dentro del área al recoger un rechace del palo tras disparo de Amani. Esta acción fue la más destacada de unos primeros 45 minutos al que el conjunto tinerfeño le echó cloroformo a la ofensiva del rival.
En el minuto 45, Javier Aguado, entrenador del Madrid CFF, solicitó la revisión del Football Video Support por un supuesto derribo de Patri Gavira a Nuria Mendoza dentro del área. Tras ser visionada la acción por la colegiada María Planes dictaminó que no había pena máxima. La central gaditana tocó el balón antes de caer Mendoza. Con el 0-1 se llegaba al descanso.
Tras la reanudación, el Madrid CFF salió con nuevos bríos y sus acercamientos al área rival fueron más frecuentes. En el minuto 50, un centro chut al corazón del área de Nautnes no encontró compañera para empujar la pelota.
Dos minutos después, en el 52, un centro por banda izquierda de Aithiara al área estuvo muy cerca de ser rematado por Ouzraoui, pero se anticipó Vilafañe que alejó el peligro de su portería.
Dos nuevos acercamientos de las locales por medio de Alba y Marcetto (50′ y 60′). El primer de ellos fue abortado por Noelia que bloqueó el balón con sus manos cerca de la línea de fondo, y el otro tras un saque de esquina de Ángela Sosa que remató alto la futbolista danesa.
Por parte blanquiazul poco que reseñar en ataque, ya que las de Eder Maestre, en bloque bajo, se limitaban a cortar los avances de un rival que caía en el sistema de contención ideado por el entrenador vasco. En el minuto 69 se acercó el Costa Adeje Egatesa con un centro chut de Aleksandra que se fue por encima del travesaño.
Maestre movió el banquillo avanzada la segunda parte con las entradas de Moreno, Castelló, Clau, Iratxe y Gramaglia. Unos cambios que tuvieron su peso en el devenir del partido por el gol de Clau y las lesiones de Iratxe y Moreno.
La sentencia llegó en el minuto 84 tras ejecutar de manera magistral Clau Blanco un libre directo escorado en banda izquierda que se coló por encima de Paola Ulloa (0-2).
En el minuto 87, el equipo local de nuevo solicitó la intervención del Football Video Support tras unas posibles manos de Elba Vergés dentro del área. Tras la pertinente revisión, la colegiada dictaminó que no había penalti, ya que las manos de la central catalana estaban pegadas al cuerpo.
Con el 0-2 se llegaba al final del partido. Ahora las blanquiazules afrontan dos partidos consecutivos en el Heliodoro Rodríguez López frente al Granada y al Atlético de Madrid.
FICHA TÉCNICA
MADRID CFF: Paola Ulloa, Nuria Mendoza, Sandra Vilafañe, Mónica Hikmann, Hildur, Nati Andonova, Allegra Poljak, Malou Marcetto, Kamilla Melgard, Emile Nautnes y Ángela Sosa. También jugaron: Esther, Bárbara, Alba Ruiz y Marina.
COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Noelia Ramos, Aleksandra Zaremba, Cinta Rodríguez, Elba Vergés, Patri Gavira, Aithiara Carballo, Natalia Ramos, Amani, Paola Hernández, Sakina Ouzraoui y Carlota Suárez. También jugaron: Yerliane Moreno, Sandra Castelló, Clau Blanco, Iratxe Pérez y Paulina Gramaglia.
GOLES: 0-1, min 13: Carlota Suárez. 0-2, min 84: Clau Blanco.
ÁRBITRA: María Gloria Planes. Asistida por Alexia Mayer y Mercedes Parra. Amonestó a las locales Andonova, Nuria Mendoza y Esther.
INCIDENCIAS: Estadio Fernando Torres. Partido correspondiente a la décima jornada de la Liga F Moeve. En las gradas estaba presente el exseleccionador nacional, Ángel Vilda. El choque fue narrado por Atlántico Radio y emitido por las cámaras de Dazn.