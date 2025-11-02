El Peñón Fest deja más de cuatro millones de euros de impacto económico

El Tenerife Peñón Fest celebró el 25 de octubre “una edición histórica que ha marcado un punto de inflexión en su trayectoria”, según destacan desde la organización, y generó un impacto económico de 4.304.549 euros. El festival alternativo atrajo a seguidores de 14 países y de todas las comunidades autónomas españolas.
El indie, el rock y el pop del cartel de este año, “a la altura de los mejores festivales de España”, estuvo protagonizado por Dani Fernández, Nil Moliner, Carolina Durante, Zahara, Siloé, Bebe y Sexy Zebras. Celebrado en la zona de aparcamientos del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, el festival contó con la asistencia de alrededor de 8.000 personas, que disfrutaron de una experiencia completa, con zonas de descanso, juegos, espacio gastronómico y animación, además de un estand de tatuajes.
GASTO DEL PÚBLICO EN SERVICIOS
Más del 30% del público procedía de otras islas y comunidades autónomas, lo que supone un impulso para la economía local en cuanto a servicios de alojamiento, restauración, transporte, ocio y comercio, entre otros. En base a esta asistencia, y tomando como referencia el gasto según el lugar de residencia, el festival estima un desembolso de 1.221.457,16 euros por el conjunto de los asistentes.
Para el Tenerife Peñón Fest, Mar Abierto Producciones realizó un desembolso de 545.108,85 euros. De esa cantidad, el 61,84% – 337.108,85 euros- corresponde a la contratación de empresas canarias. El impacto directo e indirecto generado por el gasto tanto de los asistentes como de la organización se traduce en una aportación a la producción canaria estimada en 1.584.196,54 euros a precios básicos. A su vez, el de los asistentes y de la organización genera, a través de los efectos directos e indirectos, rentas por valor de 953.788,74 euros.
La zona de aparcamientos del Palmetum se convirtió en un recinto multidisciplinar donde convergieron música en directo, ocio y entretenimiento gracias a varios puestos de atracciones; un espacio gastronómico variado con los food trucks locales La Jefa, Frida, Americo Truck, Ukelele y Millofilos, y un ecomarket compuesto por las ilustraciones y piezas artísticas de Rebeca Herraiz, las joyas artesanas y ecológicas de Qué Chachi y la colaboración de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Tenerife, que ofreció información sobre salud sexual. Además, el puesto de tatuajes de Irene Odeum, novedad en esta edición del Peñón Fest, causó buen impacto y continuó reforzando el compromiso de la organización con los emprendimientos de origen canario.
El Tenerife Peñón Fest cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur, con su marca Islas Canarias Latitud de Vida, así como del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC); el Cabildo de Tenerife, con Turismo de Tenerife y Tenerife Despierta Emociones, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo y su marca Santa Cruz, el Corazón de Tenerife. Colaboran Naviera Armas Trasmediterránea, Silken Hotel Atlántida, Pepsi-Cola, Arehucas, Audiovisuales Canarias, Sonopluss y Masquecarpas.