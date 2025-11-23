El teatro y la poesía divulgan saber científico en el MCC

La ciencia, las artes escénicas y la poesía suben al escenario del Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC), en la capital tinerfeña, a través de las actividades Artilogios y Garbeo cósmico, dirigidas a los centros escolares de Tenerife. Entre mañana lunes y el miércoles, los estudiantes asistirán a dos espectáculos de la compañía Promotora de Acción Infantil (PAI), de Zaragoza, que ya ha visitado el museo en ocasiones anteriores.
LA CURIOSIDAD
“El teatro permite que los conceptos científicos se comprendan de forma lúdica y creativa -destaca el consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha-, despertando la curiosidad de los más jóvenes por estas áreas fundamentales”. Además, apunta, “se trata de una iniciativa pionera en España, donde son pocas las oportunidades de ver teatro y poesía basados en la ciencia o en la astronomía”.
Promotora de Acción Infantil (PAI) ha concebido en Artilogios un espectáculo de teatro, poesía, música, malabares e ilusionismo verbal. Los artilugios electrónicos y mecánicos, como el grafitófono, el susurrófono y el ascensor ascensonórico, acompañan poemas de autores como María Elena Walsh, Federico García Lorca, Gloria Fuertes, Gerardo Diego, Elsa Bornemann, Antonio Rubio y Oswaldo Pai.
Las funciones tendrán lugar mañana lunes, con dos sesiones, desde las 9.30 y las 11.30 horas, en el salón de actos del MCC.
ASTRONOMÍA
En Garbeo cósmico, el público realizará un paseo cósmico-cómico que mezcla astronomía, poesía y narración de historias. A través de imágenes astronómicas fascinantes, el actor explica conceptos básicos sobre los astros, la posición de la Tierra en la galaxia y la vida de los cuerpos celestes, utilizando además elementos cotidianos como ropa, canicas, bolas de malabares o gominolas. Las funciones se llevarán a cabo el martes y el miércoles, también con dos sesiones diarias, que se iniciarán a las 9.30 y a las 11.30 horas.
Esta propuesta del Museo de la Ciencia y el Cosmos combina ciencia y artes escénicas para acercar la astronomía y la tecnología de forma innovadora y entretenida, fomentando la creatividad, el interés por la ciencia y la sensibilidad artística de los más jóvenes.
La actividad es gratuita y se realiza en sesiones con aforo limitado, por lo que los centros escolares interesados deben enviar sus solicitudes por orden de llegada a través del correo electrónico didacticamcc@museosdetenerife.org.