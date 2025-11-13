El tenista canario Roberto Pérez se clasifica para octavos de final en un torneo de la WTA

El tenis canario volvió a brillar ayer en Las Palmas de Gran Canaria, donde Roberto Pérez Socas protagonizó una remontada histórica que lo catapultó a los octavos de final del ITF M15. En un encuentro vibrante frente al argentino Joaquín Bianchi, el canario cayó en la primera manga por 1-6, pero mostró una reacción implacable para imponerse en las dos siguientes por 6-1 y 6-2. Con este triunfo, Pérez suma un nuevo hito en un torneo puntuable para el ranking WTA que reparte 15.000 dólares en premios y que se disputa en el Gran Canaria Tennis and Pádel Center.
El desarrollo del partido dejó claro que la clave estuvo en la lectura de los momentos y en la capacidad de Pérez para adaptar su plan de juego. Tras una manga inicial adversa, el grancanario ajustó su servicio y equilibró los intercambios, priorizando la profundidad desde la base y la variación de golpes para desestabilizar a su rival. Su esfuerzo se hizo evidente en cada punto decisivo, cuando Pérez supo aprovechar las oportunidades y mantener la presión en los juegos clave de la segunda y tercera manga.
El ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria continúa consolidándose como una plataforma de alto nivel para el tenis canario y regional. Organizado por el CD Costa Arenas y con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, el evento reúne a tenistas de diferentes países y ofrece un escenario ideal para que talentos locales se midan con rivales del circuito internacional
Con la clasificación para octavos ya asegurada, Pérez afronta su siguiente compromiso con la determinación de seguir avanzando y, si es posible, acercarse a las rondas decisivas. Este desempeño no solo eleva el perfil del jugador canario, sino que también sirve como referencia para la cantera canaria, que observa con interés cada jornada para extraer estrategias y aprendizajes de un circuito que fusiona experiencia profesional y aprendizaje competitivo.
La cita cuenta con el respaldo institucional del Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes y la colaboración de la Federación Canaria de Tenis, junto a patrocinadores como Hidramar Group, Aguas de Teror, MotorArisa y Wilson.