Elo Vega y Rogelio López Cuenca imparten en TEA el taller ‘No/W/Here Santa Cruz/El lado oscuro’

La artista visual, investigadora y profesora en la Universidad de Málaga, Elo Vega, y el poeta y artista visual, ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas 2022, Rogelio López Cuenca, imparten esta semana en TEA Tenerife Espacio de las Artes el taller No/W/Here Santa Cruz/El lado oscuro. Esta actividad gratuita se prolonga cinco días: este miércoles, el jueves y el viernes, así como el 1 y 2 de diciembre, de 17.00 a 20.00 horas.
El taller dedicará una primera parte al análisis de las diferentes metodologías aplicadas en diversos proyectos de intervención artística en la esfera pública. La finalidad es crear un marco previo para, en un segundo momento, proponer un trabajo colectivo que tendrá como referencia inmediata el contexto local.
Esta acción de La Plaza. Taller de prácticas compartidas se dirige a estudiantes de Bellas Artes, Historia, Arquitectura, Pedagogía, Comunicación y todas aquellas personas interesadas en la creación artística.
Para participar es necesaria la inscripción previa enviando un correo electrónico a laplaza.tallerestea@gmail.com, indicando nombre completo, DNI/NIE/otros y número teléfono.