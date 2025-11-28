Estefanía B. Flores muestra sus obras en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife, en el número 43 de la calle del Castillo de la capital tinerfeña, presentó este jueves sus dos nuevas propuestas expositivas incluidas en el programa de actividades que conmemoran su centenario. En concreto, se trata de una muestra individual de la creadora tinerfeña Estefanía B. Flores, Podría volver a ocurrir que te dejes transformar en otra persona, y la exposición colectiva Nudos y enredos 2/5, en la que participan Adrián Alemán, Carlos Rivero, Pérez y Requena y Teresa Correa. Ambos montajes se podrán visitar hasta el 17 de enero.
El presidente de la entidad cultural, Pepe Valladares; el curador del proyecto artístico del centenario del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, Octavio Zaya, y Estefanía B. Flores fueron los encargados de presentar ayer estas dos nuevas iniciativas. “Como ya ocurrió con la artista Idaira del Castillo -señaló Valladares-, estamos ante la propuesta de una mujer canaria, joven, que da sentido a la etapa del nuevo Círculo. Estos trabajos entroncan muy bien con nuestra apuesta: debemos ser arriesgados, esa es nuestra línea”.
Octavio Zaya explicó los aspectos centrales de las dos exposiciones. Sobre los artistas que integran la segunda colectiva de cinco que conforma la serie Nudos y enredos, indicó que Adrián Alemán es “un experto en asaltar los archivos históricos para acercarnos de manera diferente a los mismos hechos”, mientras que Teresa Correa, “fotógrafa muy conocida centrada en los paisajes y el territorio, propone tres bustos de rostros indígenas, en una crítica al racismo y la colonización”.
Pérez y Requena, continuó el crítico de arte, “exhiben una poética entrañable, de las ruinas y los desechos de nuestra arquitectura urbana, de lo más pobre y simple de algunas ruinas o chabolas. Las presentan como tratando de curar heridas”.
Finalmente, sobre Carlos Rivero indicó que “a través de su pintura vemos a Zurbarán, Goya, Miró…, no por influencia, sino por sus propias obsesiones, sueños, pesadillas y su carácter extraño. Todo desde una experiencia personal entre lo onírico y lo esotérico”.
De la muestra de Estefanía B. Flores, el comisario internacional resaltó que “todo parte del proceso en que una energía se transforma en otra. De los medios digitales a lo físico, con madera, arena, sal o resina, y forma entidades, pezuñas, miembros de cuerpos hasta conformar una mitología personal. A la vez, nos cuestiona sobre nuestra condición dentro de la cultura del entretenimiento”.