Bermúdez lo confirma: estos serán los usos del carril bici de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acompañado por las concejalas de Movilidad y Centro-Ifara, Evelyn Alonso y Purificación Dávila, respectivamente, y el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, recibió hoy el apoyo de los comerciantes asociados a Fauca y Zona Centro “para destinar el carril bici de las calles Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás a más plazas para carga y descarga, PMR, taxis y guagua, así como estacionamientos para motos y patinetes, “modificaciones que se llevarán a cabo entre la campaña de Navidad y Reyes y los Carnavales”, avanzó el regidor.
Bermúdez detalló, en primer lugar que “no podemos esperar eternamente y mantener el centro de la ciudad con una señalización y elementos que no son utilizados” y reiteró “por ello, procederemos a la retirada de estos elementos separadores en las calles Méndez Núñez, Villalba Hervás y El Pilar con la finalidad de que sean utilizados estos espacios para dotar a esta zona del centro de la ciudad de más zonas para carga y descarga, más plazas PMR, paradas para taxis y guaguas, además de para motos y patinetes; al mismo tiempo que la calle El Pilar recupera los dos carriles entre San Clemente y Méndez Núñez”.
Desde Movilidad, Alonso pone en valor que “la propuesta del área responde así a la intención del alcalde, que entiende que no puede permanecer esta situación más tiempo o hasta que el Supremo se pronuncie” y detalla que “por ello se quiere dar otros usos a ese espacio segregado en El Pilar y Villalba Hervás, y, concretamente, en la calle Méndez Núñez, donde la propuesta es recuperar espacio para carga y descarga, recordando que esa zona está destinada a ese uso siempre de 08:00 a 18:00 horas, de manera que a partir de las 18:00 y hasta las 08:00 horas es un espacio libre de aparcamiento para los vecinos”.
“Esta propuesta presentada a los comerciantes -incide Alonso- incluye un mayor número de plazas de estacionamiento para motos, porque se ha detectado que hay un aumento del parque móvil de motocicleta muy importante en la ciudad” y añade que “a la misma vez que se aumentan espacios para personas de movilidad reducida (PMR) y los estacionamientos de vehículos de movilidad personal (VMP), al mismo tiempo que se reservan plazas para los hoteles de la zona, las farmacias, etcétera, además de los zonas para el transporte público, tanto para las paradas de guagua como para los taxis”.
Al final de la reunión, el alcalde agradeció a los comerciantes de las asociaciones Fauca y Zona Centro presentes en el encuentro la buena voluntad y disposición que siempre demuestran y les comunicó que ese tránsito a los nuevos usos se produciría entre la campaña de Navidad y Reyes y los Carnavales, con la finalidad de no obstaculizar las compras de temporada en el comercio.