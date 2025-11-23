Fallece un hombre en Canarias tras quedar atrapado bajo un vehículo

Un hombre de 34 años ha fallecido este domingo tras una colisión en la avenida Alcalde Antonio Rosas, en Gáldar, Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Pasadas las 16:00 horas, el 112 recibió una alerta en la que se informaba que un motorista había chocado con un vehículo estacionado, saliendo despedido y quedando atrapado en la parte inferior de este.
El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, entre ellos bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que lograron liberar al afectado de debajo del vehículo.
En el momento de su rescate, el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que el personal sanitario del centro de salud de la zona junto al del Servicio de Urgencias Canario (SUC) inició maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas sin resultado.
Policía Local y Guardia Civil colaboraron con los recursos intervinientes y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.