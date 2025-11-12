Fallece un camionero de La Palma tras volcar en El Paso

Un camionero de unos 60 años de edad perdió la vida poco después del medio día de hoy tras sufrir un accidente de tráfico.
El luctuoso suceso se produjo minutos después de las 12:10 horas de en la LP-3 a la salida del túnel y en dirección a Santa Cruz de La Palma, dentro del término municipal de El Paso.
Aunque el lugar del siniestro ya había sufrido los efectos del temporal que afecta a las Islas desde esta mañana, será el atestado de la Guardia Civil lo que aclare la posible relación con el mal tiempo.
Cuando llegaron al lugar las emergencias, miembros de los bomberos tuvieron que liberar al trabajador del interior del vehículo, pero los sanitarios nada pudieron hacer al presentar lesiones incompatibles con la vida.