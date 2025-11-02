Entradas a solo 3,50 euros: llega la Fiesta del Cine a Canarias

Los amantes del séptimo arte ya tienen cita marcada: entre el 3 y el 6 de noviembre vuelve la Fiesta del Cine a las Islas. Durante esos cuatro días, más de 300 salas de todo el territorio nacional ofrecerán sus proyecciones a un precio promocional de 3,50 euros por butaca, con el objetivo de fomentar la afluencia y mantener vivo el hábito de acudir al cine. Esta será la edición número 25 de la iniciativa.
Las entradas podrán comprarse en los próximos días tanto online —a través de las webs oficiales de los cines y las plataformas de venta habituales— como directamente en taquilla. Las películas en formato 3D tendrán un suplemento adicional de 1 euro.
La oferta incluirá desde novedades de taquilla hasta cine independiente y propuestas familiares, con una selección que abarca comedia, thriller, drama, animación y documental. Entre los títulos destacados se encuentran “La sospecha de Sofía”, “Mortal Kombat II”, “A pesar de ti”, “Frankenstein”, “Black Phone 2”, “Maldita suerte”, “La deuda”, “Caza de brujas”, “Tron: Ares”, “Downton Abbey: El Gran Final” y “La tregua”, entre otros.
SALAS DE CINE ADHERIDOS
|CINE YELMO VILLA LA OROTOVA
|OROTOVA
|SANTA CRUZ DE TENERIFE
|https://yelmocines.es/
|MULTICINES TENERIFE
|SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
|SANTA CRUZ DE TENERIFE
|https://www.multicinestenerife.es
|TEATRO CINE CHICO
|SANTA CRUZ DE LA PALMA
|SANTA CRUZ DE TENERIFE
|https://www.cineteatrochico.com/
|CINE YELMO MERIDIANO
|SANTA CRUZ DE TENERIFE
|SANTA CRUZ DE TENERIFE
|https://yelmocines.es/
|MULTICINES ATLANTIDA
|ARRECIFE
|LAS PALMAS
|https://cineslanzarote.com/
|CINE YELMO FUERTEVENTURA
|CALETA DE FUSTE
|LAS PALMAS
|https://yelmocines.es/
|CINE YELMO LAS ARENAS
|LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
|LAS PALMAS
|https://yelmocines.es/
|OCINE PREMIUM 7 PALMAS
|LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
|LAS PALMAS
|https://cinesocine.es/
|MULTICINES DEILAND
|SAN BARTOLOME
|LAS PALMAS
|https://cineslanzarote.com/
|CINE YELMO VECINDARIO
|SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
|LAS PALMAS
|https://yelmocines.es/
|CINE YELMO ALISIOS
|TAMARACEITE
|LAS PALMAS
|https://yelmocines.es/
|ARTESIETE LAS TERRAZAS
|TELDE
|LAS PALMAS