cultura

Entradas a solo 3,50 euros: llega la Fiesta del Cine a Canarias

Esta será la edición número 25 de la iniciativa
Entradas a solo 3,50 euros: llega la Fiesta del Cine a Canarias
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Los amantes del séptimo arte ya tienen cita marcada: entre el 3 y el 6 de noviembre vuelve la Fiesta del Cine a las Islas. Durante esos cuatro días, más de 300 salas de todo el territorio nacional ofrecerán sus proyecciones a un precio promocional de 3,50 euros por butaca, con el objetivo de fomentar la afluencia y mantener vivo el hábito de acudir al cine. Esta será la edición número 25 de la iniciativa.

Las entradas podrán comprarse en los próximos días tanto online —a través de las webs oficiales de los cines y las plataformas de venta habituales— como directamente en taquilla. Las películas en formato 3D tendrán un suplemento adicional de 1 euro.

  1. Ni ‘ohana’ ni calma: pelea en un cine de Tenerife durante ‘Lilo & Stitch’

La oferta incluirá desde novedades de taquilla hasta cine independiente y propuestas familiares, con una selección que abarca comedia, thriller, drama, animación y documental. Entre los títulos destacados se encuentran “La sospecha de Sofía”, “Mortal Kombat II”, “A pesar de ti”, “Frankenstein”, “Black Phone 2”, “Maldita suerte”, “La deuda”, “Caza de brujas”, “Tron: Ares”, “Downton Abbey: El Gran Final” y “La tregua”, entre otros.

SALAS DE CINE ADHERIDOS

CINE YELMO VILLA LA OROTOVAOROTOVASANTA CRUZ DE TENERIFEhttps://yelmocines.es/
MULTICINES TENERIFESAN CRISTOBAL DE LA LAGUNASANTA CRUZ DE TENERIFEhttps://www.multicinestenerife.es
TEATRO CINE CHICOSANTA CRUZ DE LA PALMASANTA CRUZ DE TENERIFEhttps://www.cineteatrochico.com/
CINE YELMO MERIDIANOSANTA CRUZ DE TENERIFESANTA CRUZ DE TENERIFEhttps://yelmocines.es/
MULTICINES ATLANTIDAARRECIFELAS PALMAShttps://cineslanzarote.com/
CINE YELMO FUERTEVENTURACALETA DE FUSTELAS PALMAShttps://yelmocines.es/
CINE YELMO LAS ARENASLAS PALMAS DE GRAN CANARIALAS PALMAShttps://yelmocines.es/
OCINE PREMIUM 7 PALMASLAS PALMAS DE GRAN CANARIALAS PALMAShttps://cinesocine.es/
MULTICINES DEILANDSAN BARTOLOMELAS PALMAShttps://cineslanzarote.com/
CINE YELMO VECINDARIOSANTA LUCÍA DE TIRAJANALAS PALMAShttps://yelmocines.es/
CINE YELMO ALISIOSTAMARACEITELAS PALMAShttps://yelmocines.es/
ARTESIETE LAS TERRAZASTELDELAS PALMAS
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas