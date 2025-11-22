Fiestas matinales, laguneras y dominicales para familias

En un domingo cualquiera, mientras las calles de la ciudad de La Laguna se desperezan de su ritmo pausado, en la Sala de Cámara del Teatro Leal sucede algo distinto: familias enteras, desde bebés en brazos hasta abuelos con pasos prudentes pero decididos, disfrutan de una sesión matinal de música en directo y movimiento.
Bailar juntos y a nuestro ritmo
No se trata de una función convencional ni de un taller artístico al uso, sino de las Sun Dance Family Sessions, un proyecto que desde 2016 mezcla música electrónica, movimiento libre y bienestar físico con un objetivo tan simple como revolucionario: hacer que las familias bailen juntas y cada cual a su propio ritmo.
Impulsadas por el Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias (LAV-C), en colaboración con bailarines y dj de la escena independiente, las Sun Dance Family Sessions se han convertido en todo este tiempo en una de las propuestas culturales más singulares de la Isla. Lo que comenzó como una sesión experimental se ha consolidado en la programación estable del Teatro Leal, con más de medio centenar de ediciones en todos estos años y la participación de cerca de 1.500 personas.
El formato es tan accesible como efectivo. Cada sesión comienza con una preparación física suave, guiada por bailarines y profesionales del movimiento, que ayuda a sus participantes a activar el cuerpo antes de entregarse al baile. Luego llega el turno de la música: dj como Sistha Vibes, Bliss y Lady Quila construyen una atmósfera vibrante, con ritmos electrónicos especialmente diseñados para ser disfrutados por todas las edades. Soltar el cuerpo es la consigna. No hay coreografías rígidas ni expectativas técnicas: cada participante es libre de moverse a su manera. La pista de baile se transforma en un espacio seguro y lúdico donde conviven carcajadas infantiles, pasos improvisados, abrazos, tropiezos, energía y complicidad.
Salud y arte
Sun Dance Family se ha convertido tanto en un proyecto de salud pública como artístico. El éxito de la propuesta, además, ha hecho que trascienda el propio Teatro Leal. Sun Dance Family ha participado en citas culturales como Phe Festival, Tenerife Design Week, el festival infantil o el MAC Festival (Música, Arte, Creatividad), extendiendo su fórmula a otros públicos y espacios culturales de Canarias.
El próximo encuentro ya tiene fecha: el domingo 30 de noviembre, a partir de las 11.30 horas, con entradas a cinco euros y acceso gratuito para menores. Será una sesión conjunta de la joven rapera Kaly Ninhma y Naty de la Cruz, que llegará al Leal con su propuesta Cuerpo sonoro.