Fotonoviembre refleja ‘El vértigo de las imágenes’ en una veintena de muestras

TEA Tenerife Espacio de las Artes presentó este jueves la XVIII Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre. El consejero de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha; el director artístico de TEA, Sergio Rubira; la comisaria de El vértigo de las imágenes, Marta Dahó Masdemont, y la comisaria de Artistas en Selección y Atlántica Colectivas, Dalia de la Rosa, dieron a conocer los detalles de una propuesta que se inaugura hoy viernes (19.00 horas) en TEA y se prolongará en parte hasta febrero de 2026.
Fotonoviembre mostrará el arte de más de un centenar de creadores a través de una veintena de exposiciones en 18 sedes y salas de seis municipios de Tenerife. La bienal, que se presenta con el título de El vértigo de las imágenes, incluye en su programa, además de las propuestas expositivas, mesas redondas, encuentros con artistas, performances y talleres.
Aparte de la exposición que podrá verse en TEA hasta el 22 de febrero, con el nombre, precisamente, de El vértigo de las imágenes, la bienal se compone de las secciones Artistas en Selección, Atlántica Colectivas, Focus y el programa público.
La idea principal de El vértigo de las imágenes, en la que participan 36 artistas, es el desafío de seguir pensando en la fotografía y lo fotográfico en un contexto que está marcado por la circulación masiva de productos visuales, que imponen visiones cada vez más estandarizadas, y por el protagonismo de la inteligencia artificial, que está revolucionando el mundo tal y como lo conocemos.
Artistas en Selección se vertebra como un diálogo entre los trabajos escogidos, pero también con respecto a la arquitectura que los acoge. Se trata de un apartado en el que participan artistas que utilizan la fotografía, la videocreación, la instalación de fotografía y la videocreación como medio expresivo.
LAS HUELLAS
Las exposiciones de Atlántica Colectivas parten de la certeza de que todo gesto, imagen o práctica deja huellas: ocupa espacio, consume energía y se inscribe en cuerpos, objetos y territorios.
Desde ahí se despliegan en dos direcciones. Actos que pesan aborda cómo las obras evocan situaciones concretas que inciden en lo social, histórico y ecológico. El espesor entiende la imagen como superficie de inscripción, donde se sedimentan memorias y conflictos. Ambas propuestas reflexionan sobre paisaje, territorialidad, extractivismo, turismo, colonialidad y crisis ecosociales.
La sección Focus está constituida por 13 muestras, mientras que dentro del programa público de Fotonoviembre se llevará a cabo un ciclo de conferencias y mesas redondas titulado El trabajo de las imágenes. Prácticas y desplazamientos.
Además de en TEA, la bienal se desarrolla en el Museo Municipal de Bellas Artes, la Sala de Arte Contemporáneo, Agüita Arte Contemporáneo, Galería Bibli, Galería Leyendecker y la Sala de Arte Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife; la Fundación Mapfre Canarias, la Sala de Arte del Instituto Canarias Cabrera Pinto, la sala de exposiciones El Sauce, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna (ULL), el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, Galería Artizar y el Aula Cultural de Fotografía de la ULL, en La Laguna.
Fotonoviembre también recala en la Casa de la Cultura de Los Realejos; la Casa Doña Chana, en La Orotava; el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl, en Puerto de la Cruz, y el Centro Cultural San Isidro, en Granadilla de Abona. Una de las muestras viajará en enero hasta la sede institucional de la Fundación Mapfre Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.