En marcha un plan pionero para abordar la fragilidad de los mayores de Tenerife

La Gerencia de Atención Primaria de Tenerife ha puesto en marcha el innovador proyecto FRAIL+AP, una iniciativa dirigida a la atención integral de las personas mayores frágiles y prefrágiles, con el objetivo de prevenir la discapacidad, reducir caídas y favorecer el envejecimiento saludable en la comunidad. Entre el 10 y el 20% de los mayores de 65 años presentan fragilidad, un porcentaje que aumenta hasta el 50% a partir de los 80 años. Asimismo, el 30% de los mayores sufren al menos una caída al año. Las caídas son las responsables de hasta un 70% de los ingresos hospitalarios por lesiones entre los mayores.
El proyecto se desarrolló inicialmente en seis centros de salud de la Isla, ubicados en Icod de los Vinos, La Orotava, Puerto de la Cruz, Tacoronte y Granadilla, y cuenta con la participación coordinada de Enfermería Comunitaria de Enlace y Fisioterapia de Atención Primaria, que han recibido formación.
FRAIL+AP contempla una captación temprana en la consulta de los mayores frágiles, seguida de una valoración geriátrica integral y de capacidad funcional individualizada. Posteriormente, los participantes acceden a talleres educativos grupales y a once sesiones de ejercicio multicomponente estructurado para mejorar fuerza, equilibrio, resistencia y movilidad. Además reciben orientaciones nutricionales y para la prevención de caídas.
También incorporan acciones para abordar la soledad no deseada, el riesgo social y la participación comunitaria, contribuyendo a generar entornos protectores y activos de salud. Este tipo de intervenciones contribuyen al mantenimiento de la autonomía, reducen la dependencia y mejoran la calidad de vida, aproximando los cuidados especializados al entorno cotidiano de los mayores.
La Gerencia extenderá el pilotaje a otros centros de salud tras los resultados obtenidos en la investigación nacional promovida por la Universidad Carlos III y el Sistema Nacional de Salud, en el que participó el centro de salud de Tacoronte.