El regalo perfecto está en HiperDino: calendarios de adviento de cosmética desde menos de 10 euros

La cadena de tiendas 100% canaria, HiperDino continúa ampliando la gama de productos dentro del sector de la belleza que ofrecen en sus establecimientos, y por ello para esta Navidad amplía la oferta de productos pensados para el cuidado de la salud facial y corporal de sus clientes y pondrá a la venta 10 tipos diferentes de calendarios de adviento con referencias de cosmética, maquillaje y perfumería, dirigidas a todos los rangos de edades y asequible a todas las economías.
Así, dentro del segmento de maquillaje, HiperDino contará en tiendas con calendarios de adviento de marcas tan reconocidas a nivel mundial en el sector, como Maybelline; Magic Estudio o Essence, que mantendrán unos precios adaptados para todos bolsillos de entre 9,95 euros y hasta 39,95 euros, convirtiéndose así en un regalo perfecto para esta navidad.
Dentro del segmento de cuidado de la piel, la cadena de tiendas canaria ofrecerá dos calendarios, uno específico de skin care y otro de accesorios de belleza, ambos de la marca IDC Institute. Los productos de IDC Institute tienen una valoración altamente positiva entre los clientes, especialmente por el equilibrio entre calidad y precio. Destacan el efecto hidratante y revitalizante de las cremas y su compromiso de la marca con el medio ambiente. Los serum, las mascarillas faciales y las cremas hidratantes, lideran el top de venta de esta marca.
Por otro lado, HiperDino también ha pensado en los amantes de los buenos aromas y de la perfumería y por ello comercializará en estas fechas y por primera vez, un calendario de adviento de fragancias con aromas de tendencias actuales.
Calendarios de adviento para los más pequeños
La cadena de supermercados también ha pensado en los más pequeños de la casa, y por eso ellos contarán con tres calendarios de adviento: dos de licencias Disney, bajo la marca Mad Beauty y que son del mundo de las princesas y el otro, sobre Lilo y Stitch cuya película ha sido un éxito de taquilla este año. El tercero es de la marca Martinelia, especializada en cosmética infantil y conocida por diseñar productos destinados para la población infantil.
Asimismo, HiperDino, para facilitar la compra escalonada y planificada de sus clientes, además irá poniendo cada semana a la venta, diferentes tipos de productos de consumo habitual en las fechas navideñas.