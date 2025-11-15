Ian Garside reformula en la obra ‘David y Goliat’ la confrontación entre el poderoso y el desvalido

El actor y bailarín Ian Garside ofrece hoy domingo (18.00 horas), en la Sala de Cámara del Teatro Leal de La Laguna, su espectáculo David y Goliat, una producción propia que se enmarca en el programa Danza en Breve, puesto en marcha por el Ayuntamiento, a través del Organismo Autónomo de Actividades Musicales de La Laguna (OAAM), para impulsar el trabajo de los creadores de esta disciplina artística.
Junto a Tomás Pozzi, Garside representará una pieza adaptada para todos los públicos que mezcla danza y teatro. Sobre el escenario replanteará la confrontación entre el poderoso y el desvalido, profundizando en la percepción de la fragilidad y preguntándose dónde radican realmente las fortalezas y debilidades de cada persona.
Además, los artistas impartirán un taller de media hora de duración sobre las luchas de poder, invitando al público a cuestionar su percepción de lo que se considera una ventaja o desventaja en un contrincante.
Ian Garside se ha formado en dos de los conservatorios más importantes de danza contemporánea de Europa, Laban, en Londres, y Parts, en Bruselas. Con más de 10 años de carrera como performer, ha tenido la oportunidad de trabajar con dos de las compañías de danza contemporánea o teatro físico de más renombre, como DV8 Physical Theatre y Punchdrunk.
Simultáneamente comparte su pasión por la enseñanza impartiendo clases y talleres a nivel internacional, a todos los perfiles de alumnos. Desde la pandemia de 2020, Ian Garside se embarcó en su viaje como creador, y desde entonces ha realizado las obras Hasta el Infinito y Más Allá (2021), Sorites (2022), Almagre (2022), David & Goliat (2023), Azahar (2024) y No me lleves a misa (2024), entre otros proyectos creativos.
Además de intérprete, creador y pedagogo, colabora con la iniciativa de su pareja, Cristina Pérez Sosa, Peso Producciones, impulsando proyectos culturales vinculados a la danza y las artes vivas.