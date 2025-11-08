El PSOE de Tenerife propone crear un servicio de inspección en el IASS para evitar casos como el del centro de menores CAME Volcán

El PSOE de Tenerife ha exigido hoy al Gobierno insular de Coalición Canaria y el Partido Popular, presidido por Rosa Dávila, que dote al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) de un servicio de inspección propio capaz de garantizar el control efectivo de los recursos sociales gestionados por entidades externas.
La consejera socialista Marián Franquet, responsable del área social en el Grupo Socialista, ha anunciado que esta propuesta será una de las enmiendas que el PSOE de Tenerife presentará al presupuesto insular de 2026, tras conocerse que la entidad Mundo Nuevo habría ocultado durante más de un año denuncias internas sobre posibles agresiones físicas, humillaciones e insultos racistas a niñas migrantes tuteladas por el Cabildo en el centro CAME Volcán.
“No puede volver a ocurrir que una entidad disponga de información tan grave y que el Cabildo lo desconozca durante meses. El IASS debe contar con un servicio de inspección eficaz, independiente y con capacidad para detectar irregularidades a tiempo”, ha afirmado
Franquet: Un recurso destinado a niñas especialmente vulnerables
La consejera socialista ha recordado que el centro CAME Volcán fue impulsado durante el anterior mandato socialista como un recurso especializado para niñas migrantes que han vivido trayectos migratorios especialmente duros, muchas de ellas con antecedentes de violencia, abuso o desarraigo, lo que las convierte en un colectivo de extrema vulnerabilidad.
“El objetivo de este recurso era ofrecer un entorno seguro, reparador y humano. Por eso resulta inaceptable que se hayan producido denuncias de este tipo sin que el IASS lo detectara. Es una falla estructural del sistema que hay que corregir ya”, explica Franquet.
Exigencia de responsabilidades y control político
El PSOE de Tenerife reclama además a la presidenta del IASS, Águeda Fumero (PP), que asuma su responsabilidad y refuerce los mecanismos de supervisión, “dejando de lado la agenda de actos y concentrándose en lo esencial: proteger a las niñas y adolescentes bajo tutela del Cabildo”.
“La protección de menores no puede depender de la buena voluntad de las entidades. El IASS debe tener capacidad para inspeccionar, fiscalizar y actuar cuando sea necesario”, insiste Franquet.
Enmienda a los presupuestos de 2026
El Grupo Socialista presentará una enmienda al presupuesto insular de 2026 para la creación de este servicio de inspección del IASS, que permita controlar de forma sistemática los centros y servicios gestionados de manera indirecta.
“Es una cuestión de responsabilidad pública y de justicia social. No se trata solo de reaccionar ante el escándalo, sino de construir un sistema que funcione, que detecte y prevenga los fallos antes de que afecten a quienes más protección necesitan”, concluye Franquet.