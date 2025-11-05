Denuncian agresiones e insultos racistas en un centro de menores en Santa Cruz de Tenerife

Personal de un centro especializado para atender a niñas y adolescentes migrantes en Santa Cruz de Tenerife denuncia agresiones, vejaciones e insultos racistas a las menores por parte de la dirección.
Se trata del CAME Volcán que fue inaugurado en 2022 por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), dependiente del Cabildo de Tenerife, con el propósito de dar respuesta a las necesidades de niñas extranjeras no acompañadas de entre 9 y 14 años que hubieran arribado en patera al Archipiélago.
Los trabajadores han comunicado los hechos a través de un canal ético que supervisa la organización social y sin ánimo de lucro Asociación Solidaria Mundo Nuevo, entidad gestora de este centro de menores, de forma anónima por miedo a represalias de la propia dirección. Los hechos se remontan a julio del año 2023 cuando uno de los empleados decidió poner en conocimiento de la asociación presuntos episodios de malos tratos, junto a diferentes imágenes y audios.
Según el expediente de la ONG al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, una de las menores, a la que la directora había apodado cuchillitos por presentar conductas autolesivas, tal y como declara el trabajador denunciante, se encontraba en un evidente estado de alteración y nerviosismo, por lo que la responsable optó por agarrarle fuertemente la cabeza e intentar introducirle los pulgares en los ojos.
En otro de los supuestos incidentes, plasmado en el informe de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, un educador realizó una contención física para bloquear a otra menor, que irrumpió en un despacho al que no tenía acceso, mientras la directora introducía y agitaba su zapatilla de deporte en la boca de la adolescente para evitar que esta se quejara. La demanda recoge que la menor lloraba y la presunta agresora decía “habla ahora, habla”. Con posterioridad a este suceso, la joven solicitó un cambio de centro a la Unidad Orgánica de Infancia y Familia, que le fue concedido.
“Puta mora esta”
Además de las presuntas agresiones desveladas, el personal del centro con el que ha contactado este periódico asegura que las humillaciones hacia las niñas son constantes, como denominarlas “equipo Conguitos” o “equipo Al Qaeda” dependiendo de su país de origen.
En marzo de este año en curso, otro empleado trasladó a la entidad gestora, también bajo el anonimato, vejaciones y humillaciones a las menores residentes del centro capitalino. Para ello, presentó audios enviados mediante WhatsApp que evidencian declaraciones racistas, como “puta mora esta”. En los mismos se escucha cómo advierte a las chicas con “las tupo a incidencias”, teniendo en cuenta que las faltas asignadas por la dirección impiden a las menores salir del centro en grupo o de forma individual. Los hechos comunicados a la ONG a través del canal ético datan del verano de 2024 y principios de 2025.
El trabajador puntualiza en su demanda que el principal temor de las niñas y adolescentes es que “se les niegue la tramitación de la documentación legal cuando alguna de ellas se reúne con técnicos de la Unidad Orgánica de Infancia y Familia o de la propia entidad gestora”, por lo que son coaccionadas y amenazadas para que no revelen la situación que viven en el centro. Llegados a este punto de la información, cabe recordar que la persona encargada de dirigir un centro de menores actúa como tutor legal.
El personal denunciante también ha alegado favoritismo entre ciertos trabajadores del CAME Volcán que optan por el silencio ante este tipo de actitudes, ya que “el trato hacia la plantilla es igualmente peyorativo, negligente y carente de respeto”.
En ambos casos, la organización social ha anunciado la “apertura de un expediente sancionador a la persona investigada”, pero, hasta el momento, los denunciantes desconocen las consecuencias que ha adoptado la misma, ya que la directora continúa como responsable de otro centro de menores en Tenerife. Un traslado llevado a cabo recientemente por parte de la entidad gestora, independiente a los incidentes comunicados por los empleados, debido a la puesta en marcha de un nuevo centro de inmigrantes en el Archipiélago.
Este periódico se ha puesto en contacto con la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, pero sus responsables no han querido hacer declaraciones al respecto porque, según han indicado, “queda dentro de la gestión de la entidad, que actúa conforme a la Ley”.
Denuncia por acoso laboral
En el año 2023, otro empleado del CAME Volcán comunicó a través del mismo canal ético un presunto acoso laboral por parte de la dirección del centro debido al constante cambio de turnos laborales sin respetar el número de horas ni los descansos del personal estipulados, la exigencia del uso el coche privado de los propios trabajadores para realizar desplazamientos con las menores migrantes no acompañadas o las continuas amenazas de despido a educadores y auxiliares, entre otras supuestas actitudes.
No obstante, desde la ONG manifestaron en noviembre del citado año que, “tras el estudio de las evidencias recabadas, no se ha podido determinar que se esté produciendo una situación clara de acoso laboral”. Por tanto, procedieron al archivo del expediente.