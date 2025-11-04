El Gobierno ultima la acogida de 567 menores migrantes que pidieron asilo en Canarias

El Gobierno habrá acogido al final de esta semana a 567 menores migrantes no acompañados que pidieron asilo en Canarias, cuando se completen los traslados previstos para estos días, en cumplimiento con los autos del Supremo que obligó el pasado mes de marzo al Ejecutivo a hacerse cargo de estos jóvenes.
Así lo han señalado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras la reunión semanal que se celebra cada martes entre el Gobierno central y el canario para coordinar la forma de dar cumplimiento a la orden del alto tribunal, que responde a unas medidas cautelares solicitadas por Canarias.
El pasado 23 de octubre, el Supremo emitió un nuevo auto, en el que volvía a requerir al Gobierno central que acogiera a estos jóvenes, en este caso en el plazo “improrrogable” de 15 días, el tercer aviso desde el pasado marzo.
Desde el Ministerio que dirige Elma Saiz, responsable del sistema de acogida de protección internacional en el que deben ser integrados los jóvenes, han informado de que hoy han remitido un oficio al Gobierno de las islas para que se efectúe el traslado de 100 menores desde recursos canarios al centro de derivación de Canarias 50, de gestión estatal.
Una vez que se lleve a cabo este traslado, al Gobierno de España le quedará acoger a 269 niños y niñas solicitantes de asilo.
Las fuentes ministeriales han asegurado que el Gobierno está en disposición de cumplir el último auto del Supremo antes del plazo marcado, que acaba el próximo 20 de noviembre, “siempre que el Gobierno canario también cumpla con sus obligaciones” como el envío de expedientes, las autorizaciones necesarias para poder realizar los traslados a península y otra documentación requerida.
En este sentido, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha subrayado en unas declaraciones remitidas la necesidad de que el Gobierno canario remita la documentación de cambio de guarda de los menores que ya están en península, ya que su ausencia está generando problemas tanto a las entidades que se encargan de la acogida como, “sobre todo”, a los propios menores.
Pilar Cancela ha señalado que estos trabajos dependen de una coordinación y de un trabajo conjunto entre las dos administraciones “para que todo fluya” y no ocurra como sucedió hace unas semanas, en las que el Gobierno asegura que no había expedientes para poder derivar a los niños, a pesar de tener plazas libres: “Creo que ahora se ha recuperado, afortunadamente, esa dinámica”, ha celebrado.
La secretaria de Estado ha asegurado que el Gobierno “muy pronto” podrá, no solo dar cumplimiento a los autos, sino también “darle una solución de un proyecto vital y, sobre todo, de normalización a estos niños y niñas”: “No olvidemos que son solicitantes de asilo y protección internacional y, por tanto, en una situación de vulnerabilidad muy alta”, ha enfatizado.