El Cabildo de Tenerife investiga las presuntas agresiones e insultos racistas en un centro de menores tras la denuncia de DIARIO DE AVISOS

El Cabildo de Tenerife ha abierto una investigación para esclarecer las presuntas agresiones, vejaciones e insultos racistas, desveladas durante el día de ayer por DIARIO DE AVISOS, en el CAME Volcán, un centro de menores que acoge niñas y adolescentes extranjeras no acompañadas de entre 9 y 14 años que arriban en patera al archipiélago canario.
Situado en la capital tinerfeña y dependiente del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), el centro de menores está gestionado por la organización social y sin ánimo de lucro Asociación Solidaria Mundo Nuevo, cuyos trabajadores habían alertado desde el año 2023, de forma anónima y a través de un canal ético por miedo a represalias, supuestos episodios de malos tratos a las jóvenes por parte de la dirección.
Desde el IASS han declarado a este periódico desconocer los incidentes denunciados por parte del personal. Por ello, han procedido a remitir un escrito a la ONG para tratar “de conocer los hechos con detalle, así como las actuaciones que se hayan llevado a cabo en consecuencia, y adoptar las medidas que correspondan”.
Y es que, según los expedientes de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo a los que ha tenido acceso este medio, la directora del CAME Volcán habría protagonizado presuntamente varios episodios de abusos a las menores, como introducir su zapatilla de deporte en la boca a una de las niñas mientras le realizaban una contención física o agarrar a otra fuertemente por la cabeza intentando introducirle los dedos en los ojos.
Los empleados denunciantes también habían relatado que las humillaciones hacia las residentes del centro eran constantes, como denominarlas “equipo Conguitos” o “equipo Al Qaeda” dependiendo de su país de origen.
Ante las demandas anónimas presentadas, la organización social anunció la “apertura de un expediente sancionador a la persona investigada”, pero, hasta el momento, los trabajadores desconocen las consecuencias que ha adoptado la misma, ya que la directora continúa como responsable de otro centro de menores en Tenerife.
A raíz de la publicación de estos presuntos episodios de malos tratos, otros afectados se han puesto en contacto con este periódico, por lo que no se descarta que puedan salir a la luz próximamente nuevos incidentes.