Isla Calavera cita a las leyendas Michael Paré, Jenette Goldstein, Ornella Muti y Marian Salgado

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera llega a la recta final de su novena edición. Tres figuras icónicas del cine fantástico internacional ya se encuentran ayer en la ciudad para ser homenajeadas con los Premios Leyenda del Fantástico 2025, Michael Paré, Jenette Goldstein y Marian Salgado, a quienes se suma hoy sábado Ornella Muti. Los reconocimientos se entregan esta noche en la gala de clausura, en el Teatro Leal.
El concejal de Cultura, Adrián del Castillo; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa; el consejero de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y la subdirectora del festival, Vanesa Bocanegra, dieron ayer la bienvenida a los homenajeados en un acto celebrado en el teatro lagunero. Además de en la gala, Ornella Muti participa hoy en un encuentro con el público en Multicines Tenerife.
El Isla Calavera, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de La Laguna (Concejalía de Cultura), el Gobierno regional (Promotur, Turismo de las Islas Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, Canary Islands Film e Instituto Canario de Desarrollo Cultural) y el Cabildo de Tenerife, contempló ayer la clase magistral SharkXploitation, a cargo de Víctor Matellano, codirector del documental Aquel último tiburón (2025), que se exhibe hoy (16.00 horas).
Eduardo Casanova presenta este sábado en el festival su serie ‘Silencio’ y mantendrá un encuentro con el público
También se programó un encuentro con Michael Paré, con anécdotas y reflexiones sobre su trayectoria en el cine de género tras la proyección de Calles de fuego. La jornada del viernes se completó con la proyección de Ponyo en el acantilado (2008), de Hayao Miyazaki, y largometrajes a competición.
EL PALMARÉS
La agenda de hoy sábado contempla el anuncio del palmarés de esta novena edición del festival, que incluye los galardones otorgados por el jurado oficial de largometrajes, el de cortometrajes, el jurado joven, el público, así como el Premio Mélies de Plata al mejor cortometraje.
Tras su première en el Festival de Locarno y su paso por Sitges, Eduardo Casanova presentará en primicia en Isla Calavera su serie Silencio, a la que seguirá un encuentro con el director. Asimismo, se proyectará La endemoniada (Amando de Ossorio, 1975), y a continuación tendrá lugar el coloquio con su actriz protagonista, Marian Salgado, acompañada por los expertos en fantaterror Víctor Matellano y Aída Cordero.
Por la noche, a partir de las 19.15 horas, se desplegará la alfombra roja del festival previa a la celebración de la gala de clausura en el Teatro Leal, que, como se ha apuntado, será el escenario donde Michael Paré, Jenette Goldstein, Marian Salgado y Ornella Muti recibirán los Premios Leyenda del Fantástico 2025. También en este marco se otorgará el Premio Fantástico Social 2025 al Teatro Cine Chico de Santa Cruz de La Palma.
DAVID LYNCH Y EUSEBIO PONCELA
El cierre oficial del festival llegará mañana domingo con una programación de tarde que rinde tributo a figuras clave del cine de género. La proyección del documental El último arrebato, de Marta Medina y Enrique López Lavigne, servirá de homenaje al film de culto de Iván Zulueta Arrebato (1979), y a su protagonista Eusebio Poncela, fallecido a finales de agosto.
Además, se podrá ver Re-animator (Stuart Gordon, 1985), en el marco del 40º aniversario de esta revolucionaria película de comedia y terror. El cierre llegará con la proyección de Carretera perdida (1997), en memoria de David Lynch, fallecido en enero, y su legado cinematográfico.