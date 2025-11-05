Izan Zero protagoniza esta noche la cita mensual del ciclo ‘Efecto Laguna’

El Teatro Leal de La Laguna será este miércoles (20.00 horas) escenario de Folklore Soul, la nueva propuesta de Izan Zero, con la que esta formación reflexiona sobre la música de raíz y su influencia en los géneros actuales.
La banda protagoniza así la cita mensual del ciclo Efecto Laguna, que organiza el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna (OAAM) con el objetivo de dar visibilidad al talento local.
En su actuación en el teatro lagunero, Izan Zero versionará diferentes canciones con las que quiere que el público viaje a través del mundo y el tiempo.