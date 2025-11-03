Joaquín Castro San Luis: conversaciones sobre la cultura y la creatividad

Joaquín Castro San Luis ha dedicado buena parte de su trayectoria a difundir el mucho talento que habita en Canarias. Fruto de esa labor, el crítico y comisario de arte tinerfeño acaba de publicar un nuevo libro, Una vida entre personajes, en el que reúne cerca de 60 entrevistas realizadas a diferentes personalidades del ámbito cultural de Tenerife. Conversaciones en torno a la cultura y la creatividad que ha venido publicando, y continúa haciéndolo, en este periódico, en el que también colabora con una columna semanal de crítica de arte.
EL ARCHIPIÉLAGO
“El 99% de las personas entrevistadas son de nuestra tierra”, explica en una charla con DIARIO DE AVISOS. “Me parece interesante contribuir a que la sociedad isleña las conozca mejor, que los canarios y las canarias sean conscientes de la riqueza cultural que poseemos: pintores, músicos, cantantes, escritores, escultores…, además de otros hombres y mujeres que compaginan sus carreras profesionales con las inquietudes artísticas que poseen”, subraya.
Una vida entre personajes se presentó el pasado 7 de octubre en el Real Casino de Tenerife, en un acto en el que su autor estuvo acompañado en la mesa por Francisco Braian Cabrera Alonso, presidente de la Asociación Cultural Tu Santa Cruz, además de por las más de 200 personas que llenaron el salón principal de la entidad, fundada en 1840, de la plaza de la Candelaria de la capital tinerfeña. El acto incluyó la actuación musical de la Parranda Casino. Durante la velada se agotaron todos los ejemplares que se pusieron a la venta de Una vida entre personajes, que, según precisa Joaquín Castro, puede adquirirse en la librería Punto Fijo y, próximamente, también en Islátika, ambas en ubicadas en Santa Cruz.
MOSTRAR LA VIDA
Tal y como figura en el prólogo de la obra, a cargo de Jesús Pedreira Calamita, en la actualidad vicepresidente de la Asociación Cultural Tu Santa Cruz, las entrevistas que realiza Joaquín Castro “nos hacen ver la faceta más humana del artista”. “No se trata de expresar con términos de Historia del Arte los numerosos aspectos de una personalidad”, puntualiza. “Se trata de mostrar al público la vida, y la obra, de un pintor, un escultor, un músico… El retrato en vivo de sus inicios, difíciles en muchos casos, sobre todo teniendo en cuenta lo alejado de nuestras Islas Canarias”, señala Pedreira Calamita en su texto.
PUBLICACIONES
Una vida entre personajes es el décimo libro que publica Joaquín Castro San Luis, autor de títulos como Pintura y pintores en Canarias, una obra en tres volúmenes; Wenceslao Horacio Pulido. Recuerdos de una vida; las obras poéticas Por los caminos y Poemas de recuerdo y añoranza, o Cómo los conocí.
Este último, de algún modo, es un precedente al actual, ya que se vertebra a partir de entrevistas y textos. En una primera parte, Castro San Luis exponía sus diálogos con pintores, luego se adentraba en la trayectoria de distintos personajes -relevantes, unos, y populares, otros-, al tiempo que reunía las conversaciones mantenidas con celebridades como las escritoras Almudena Grandes y Espido Freire o la actriz Asunción Balaguer.
“He conocido a figuras del bel canto, de la pintura, de la música, del dibujo -señala Joaquín Castro a propósito de Una vida entre personajes-, a actores y actrices, a poetas, a escritores, a escultores, a científicos, a creadores de animación…”. “Un cúmulo de vivencias que me han enriquecido y han llenado mi vida con todas estas artes que han vibrado en mi corazón”, apostilla el autor.
Joaquín Castro detalla que la razón de ser de este nuevo libro es contribuir al conocimiento acerca de todas estas personas “que viven entre nosotros”, con el objetivo de saber cómo han transcurrido y transcurren sus vidas, pero además, y de manera muy especial, “su arte y su hacer”.
Y es que, según apunta Jesús Pedreira Calamita en su prólogo, Joaquín Castro vuelve a plasmar “su ansia por mostrar la amplia variedad de artistas importantes en las más variadas especialidades del arte que hay en Canarias”.