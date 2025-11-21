José Valle, nuevo presidente del Consejo General de Cámaras de Canarias

El presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, José Valle, ha asumido este jueves, 20 de noviembre, la presidencia del Consejo General de Cámaras Canarias, relevando en el puesto a su homólogo en Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal, tras finalizar su mandato.
La presidencia del Consejo General de Cámaras Canarias es rotatoria entre las cuatro organismos que hay en el archipiélago, siguiendo el turno establecido, según ha informado la Cámara de Comercio de Lanzarote.
El Consejo General de Cámaras Canarias es una corporación de derecho público con funciones consultivas y de colaboración con el Gobierno de Canarias y con el resto de instituciones autonómicas.
Actualmente representa y coordina a las Cámaras de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, Fuerteventura, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y entre sus funciones se encuentran la coordinación de actuaciones conjuntas, la designación de los representantes del consejo en organismos y entidades de ámbito regional, así como la propuesta de medidas para la defensa de los intereses generales del comercio, la industria, el turismo, los servicios y la navegación en el archipiélago.
Valle ha mostrado, tras su nombramiento, su disposición a reforzar la cooperación entre las cuatro cámaras y a avanzar en líneas de trabajo comunes que respondan a los retos actuales del tejido empresarial canario. Añadió que el Consejo “es un instrumento fundamental” para trasladar propuestas “unificadas y coordinar” estrategias que aporten valor al conjunto de las islas.
La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa reconoce la labor desarrollada por el presidente saliente, Juan Jesús Rodríguez Marichal, y reafirma su compromiso con el trabajo conjunto en defensa de los intereses económicos y empresariales de Canarias.