Buenas previsiones para los jubilados: las pensiones podrían subir más de lo esperado en 2026

A poco más de un mes para que termine 2025, comienzan a perfilarse cambios relevantes en materia de pensiones. Aunque la cifra definitiva no se conocerá hasta que se publique el dato oficial del IPC de noviembre, ya existen previsiones bastante sólidas sobre cuánto podrían subir las prestaciones el próximo año.
Las primeras estimaciones del Ministerio de Seguridad Social, basadas en la evolución del IPC entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, apuntan a una revalorización cercana al 2,6%, lo que supondría un incremento aproximado de 40 euros al mes para muchos pensionistas.
Sin embargo, Funcas ha elevado sus cálculos. El organismo detecta una presión inflacionista mayor de la prevista y sitúa el IPC de diciembre en torno al 2,8%, dos décimas por encima de su estimación anterior. Esto deja la media del periodo diciembre-noviembre en torno al 2,7%. Para la entidad, el repunte de la inflación en octubre —un 0,7% mensual y un 3,1% interanual, el valor más alto desde junio del año pasado— refleja “una generalización de las tensiones inflacionistas” que se intensifican desde primavera. El aumento se ha producido en casi todos los componentes, excepto en los productos energéticos, lo que podría apuntar a un cambio de tendencia.
Funcas también recuerda que durante 2025 han influido algunos factores regulatorios: la vuelta a la normalidad en los precios del transporte público, la implantación de la tasa de basuras o la recuperación del IVA y otros impuestos a comienzos de año. Aunque se trata de efectos puntuales, han añadido varias décimas a la inflación y su impacto se mantendrá durante un año, pese a que la tendencia general continúa al alza.
De cara al cierre del ejercicio, se prevé un ligero alivio de la inflación en noviembre y diciembre, una vez desaparezcan los efectos escalón asociados a los energéticos, que registraron subidas significativas en esos mismos meses de 2024. Ya mirando al futuro, Funcas espera para 2026 una inflación media del 2,4% (general) y del 2,3% para la subyacente.
A partir del 1 de enero de 2026, la Seguridad Social aplicará además una modificación en el cálculo de las pensiones contributivas, diseñada para reducir la brecha de género. El objetivo es compensar los periodos sin cotizar —principalmente por maternidad, adopción o interrupciones laborales derivadas del cuidado de hijos—, aunque también podrán beneficiarse hombres en situaciones acreditadas.
La Disposición Transitoria 41ª de la Ley General de la Seguridad Social recoge una mejora progresiva:
- Las lagunas de cotización entre los meses 49 y 60 se integrarán con el 100% de la base mínima.
- Las comprendidas entre los meses 60 y 84 lo harán con el 80% de la base mínima.
Esta medida seguirá vigente mientras la brecha de género en las pensiones de jubilación se mantenga por encima del 5%.