La Aemet avisa a Canarias: llegan los chubascos con calima

La previsión meteorológica para hoy indica que habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta y a partir del mediodía se esperan intervalos nubosos en zonas de interior y en la vertiente sur, donde son probables precipitaciones ocasionales, que podrían ser en forma de chubasco.
Además, habrá calima, remitiendo en zonas bajas a partir de la mañana y en medianías a partir de últimas horas del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, moderado en medianías, y los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en zonas bajas del sureste y noroeste a partir de mediodía, predominando las brisas en costas del suroeste.
En cumbres soplará flojo a moderado del sureste durante la madrugada, rolando a norte a lo largo del día.
En Gran Canaria habrá intervalos de nubes altas y bajas que aumentará a nuboso a partir de la tarde, cuando serán probables las lluvias débiles especialmente en el nordeste, pero sin descartarlas en otras zonas.
De igual modo, existirá una calima que irá remitiendo en zonas bajas a partir de la mañana y en medianías a partir de últimas horas del día.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos de nubes altas y bajas que serán más compactos en torno al mediodía cuando no se descartan lluvias débiles, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán en ligero descenso, que será moderado en el caso de las máximas en zonas de interior. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 17ºC de mínima y los 24ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará en general moderado del nordeste en las islas de la provincia.