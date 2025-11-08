La Aemet lo confirma: llegan lluvias a Canarias

La previsión meteorológica para este sábado indica que habrá cielos nubosos en el norte, con probabilidad de que estén acompañados por lluvias débiles, más probables en la tarde y la noche, y en el extremo noreste, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto, habrá intervalos nubosos, aunque durante la tarde los cielos aumentarán a nubosos en zonas de interior al sur y oeste, sin descartar lluvias débiles en las zonas. En cumbres centrales, en cambio, permanecerá poco nuboso.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, si bien podrán haber intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste.
En Gran Canaria predominarán los cielos nubosos en la vertiente norte, con baja probabilidad de precipitaciones en general débiles; mientras en el resto de zonas estará poco nuboso con intervalos ocasionales.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá predominio de cielos nubosos en la vertiente noroeste, sin descartar alguna lluvia débil, mientras que en el resto de zonas habrá intervalos nubosos, que podrán aumentar a nuboso durante las horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 20ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos del sureste y oeste.