La Aemet trae buenas noticias a Canarias: bajan las temperaturas

La previsión meteorológica para este jueves indica que habrá un predominio de cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles, especialmente en el nordeste, según ha informado la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Por su parte, en el este, se esperan intervalos nubosos, mientras en el resto estará poco nuboso, aunque tenderá, a partir del final de la mañana, a nuboso por evolución, en el oeste y sur, donde no se descarta alguna precipitación ocasional.
Las temperaturas sufrirá un descenso, que irá de ligero a moderado, y tenderá a ser más significativo en las máximas en zonas del interior. Los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en Tenerife y los 18 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste con brisas en costas del oeste. En altas cumbres centrales, soplará moderado del oeste que girará progresivamente a norte.
En la provincia de Las Palmas, indica que en el norte de Gran Canaria habrá predominio de cielos nubosos con probables lluvias en general débiles, especialmente en medianías y durante la primera mitad del día.
Además, en el resto de zonas predominarán los intervalos nubosos que aumentarán a nuboso por evolución en el interior, este y sur al final de la mañana y por la tarde, donde no se descarta alguna precipitación ocasional.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el interior y este en horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior, donde podría ser localmente notable. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 21ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en la vertiente sureste y extremos oeste y noroeste. Brisas en costas suroeste. En cumbres, viento flojo del oeste girando a noroeste.