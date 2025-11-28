La Atlantic Jazz Lab Orchestra recorre las Islas con su tributo a Glenn Miller

La Atlantic Jazz Lab Orchestra, el proyecto artístico liderado por el trompetista Natanael Ramos, brindará en Canarias un homenaje al músico estadounidense Glenn Miller, uno de los grandes maestros del swing, creador de un sonido único que influyó no solo al jazz, sino también al pop e incluso al cine, en una nueva edición de su #Nowinterfest. La gira por el Archipiélago cuenta con el apoyo del Gobierno regional, a través de Turismo de Islas Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Las actuaciones confirmadas hasta el momento, se inician, siempre a partir de las 20.00 horas, hoy viernes en el Auditorio La Geria del Hotel Barceló Playa Blanca (Lanzarote) y continúan mañana sábado en el Hotel Bancal (La Gomera) y el domingo, en el Auditorio de Antigua (Fuerteventura).
Ya en diciembre, el día 5 tendrá lugar un concierto en La Fábrica del Pienso de Las Palmas de Gran Canaria; el 6 y el 7, la orquesta brindará dos actuaciones en Tenerife, en el Hotel Botánico de Puerto de la Cruz, mientras que el 8 de diciembre estará en Finca La Principal, en La Palma. Además, los jóvenes talentos de The Jazz Influencers acompañarán a la banda principal en las citas del 6 y 7 de diciembre.
Las localidades de las diferentes actuaciones se encuentran ya a la venta en el sitio web oficial www.atlanticjazzlab.org.
Atlantic Jazz Lab es más que una orquesta, sobre todo porque uno de los mayores compromisos de este proyecto artístico que encabeza Natanael Ramos es descentralizar las ofertas culturales más potentes y acercar la música de jazz a todas las islas y a todos los públicos, sorteando todo tipo de barreras en un territorio tan fragmentado. Otra de las voluntades de Ramos es fomentar y captar el talento más joven, independientemente de la isla en que resida la nueva promesa musical. De ahí la creación de The Jazz Influencers, una orquesta de jazz que ya está dando algunos frutos.
Como en ocasiones anteriores, no solo se trata de una banda interpretando las piezas más conocidas de un gran creador musical, sino de auténticas clases magistrales, subrayan sus impulsores, donde Natanael Ramos, con ayuda de los restantes músicos, explica las claves de cada tema, en este caso del repertorio de Glenn Miller, y su importancia en la historia de la música.