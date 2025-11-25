La calima se aferra a Canarias: la previsión de la Aemet

La previsión meteorológica para hoy indica que habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta, a partir del mediodía se esperan intervalos nubosos en zonas de interior y en la vertiente sur donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales.
Además habrá calima, remitiendo en zonas bajas a partir de la mañana y en medianías a partir de últimas horas del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un moderado descenso y los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste a partir de mediodía, con brisas en costas del suroeste.
En Gran Canaria habrá cielos poco nubosos con algún intervalo ocasional en la vertiente sur durante la segunda mitad del día, tendiendo a últimas horas a nuboso en el norte.
De igual modo, existirá una calima que irá remitiendo en zonas bajas a partir de la mañana y en medianías a partir de últimas horas del día.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielos poco nubosos con intervalos en el norte y oeste a últimas horas del día, así como una calima en altura remitiendo a lo largo del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán en ligero a moderado descenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 21ºC de mínima y los 23ºC de máxima.
Respecto al viento, moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremo sureste y noroeste a partir de mediodía. Brisas en costas del suroeste.