La Filmoteca CajaCanarias proyecta ‘Desconocidos’ y ‘Una joven prometedora’ en su oferta de noviembre

La Filmoteca CajaCanarias presenta el ciclo Heridas invisibles, una invitación a reflexionar sobre las huellas emocionales y la violencia silenciosa que atraviesan las relaciones humanas, abordando, desde miradas complementarias, la fragilidad, la culpa y el deseo de reparación frente al daño.
El ciclo incluye la proyección de las películas Desconocidos (2023) y Una joven prometedora (2020), esta última programada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La sesiones tendrán lugar este lunes, 10 de noviembre, y el 24, en ambos casos, a partir de las 19.00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. La entrada será libre hasta completar el aforo.
Desconocidos abre el ciclo mañana con unos magistrales Andrew Scott y Paul Mescal como protagonistas. La trama gira en torno a Adam (Scott), quien habita una soledad que parece no tener fin en la quietud de su apartamento londinense.
Todo cambia cuando conoce a Harry (Mescal), un vecino que irrumpe con una calidez inesperada. Mientras la intimidad entre ellos se profundiza, Adam se ve impulsado a regresar al lugar donde todo comenzó: su infancia, su hogar, sus fantasmas. La película obtuvo seis nominaciones en los premios Bafta, entre ellos, mejor film británico, y una nominación para Andrew Scott como mejor protagonista en los Globos de Oro.
Una joven prometedora (2020) clausurará el ciclo el lunes 24 de noviembre. Supuso el debut como directora de Emerald Fennell y logró el consenso de la crítica como una de las películas más relevantes del año, generando una gran debate social.
El largometraje cuenta la historia de Cassie (Carey Mulligan), cuyo brillante futuro se ve destrozado por un suceso traumático y se ve obligada a abandonar sus sueños. Lo que parecía el final de su vida se convirtió en el comienzo de algo mucho más oscuro: de día aparenta normalidad, pero de noche se mueve con astucia y audacia por un mundo donde la justicia parece imposible. La película recibió cinco nominaciones a los premios Óscar de 2021, entre ellas a mejor película, mejor dirección y actriz protagonista, logrando la estatuilla al mejor guion original.