La Guía Michelin desvela el martes las nuevas estrellas

Ya quedan pocos días para conocer las nuevas estrellas de la Guía Michelin, uno de los secretos mejor guardados. La gala tendrá lugar en esta edición en el espacio de artes escénicas y entretenimiento Shorlin Andalucía, un lugar impulsado por el empresario Domingo Merín y el actor y director Antonio Banderas, en Málaga a partir de las 17.30 hora canaria el próximo martes 25 de noviembre.
Como cada año, los inspectores Michelin han recorrido cada rincón del país en busca de esas experiencias que redefinen la excelencia culinaria. Con una metodología rigurosa y centenaria -la Guía conmemora su 125 aniversario este año-, son ellos quienes descubren, evalúan y revalidan las mesas más brillantes del panorama gastronómico.
Y como siempre los nuevos premiados se darán a conocer en la gala, que será presentada por Jesús Vázquez, un rostro muy popular de la televisión, mientras que la alfombra roja estará en manos de la malagueña Masi Rodríguez, actriz, presentadora y gran apasionada de la gastronomía.
Canarias confía en incrementar el número de estrellas en esta edición. Concretamente Tenerife cuenta con un total de nueve estrellas que se reparten entre El Rincón de Juan Carlos, dos y M.B, otras dos. Le siguen con una estrella Donaire, Il Bocconcino, NUB, San Hô, y Taste 1973. En la pasada edición estaba incluido con una estrella Haydée de Víctor Suárez, que estaba ubicado en La Orotava, pero cambió de lugar al hotel Gran Tacande en el Sur de Tenerife, donde espera revalidar el mencionado reconocimiento.
Hay que destacar que la totalidad de los restaurantes mencionados se encuentran ubicados en los municipios del Sur de Tenerife, concretamente en Adeje, Arona y Guía de Isora y todos ubicados en los hoteles.
La provincia de Gran Canaria sigue luchando para conseguir dos estrellas Michelin, objetivo que de momento no ha logrado. Con una estrella figuran seis restaurantes: Muxgo, Poemas by Hermanos Padrón, Tabaiba, Los Guayres, La Aquarela y Kamezí, este último ubicado en Playa Blanca, en la isla de Lanzarote.
La gran expectación que origina estos galardones mantiene a los chefs con la boca cerrada y mirando la invitación a la gala por si son de los afortunados en aparecer en la guía francesa.
Tras la entrega de las estrellas y otros reconocimientos, la celebración continuará en los fogones. La gala ofrecerá una cena para todos los asistentes, coordinada por dos referentes de la alta cocina andaluza: los restaurantes Bardal, en Ronda y Skina, ambos con dos Estrellas Michelin, acompañados de otros tantos chefs de la provincia, reconocidos por la prestigiosa guía.