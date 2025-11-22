La International Ballet Company danza en el Paraninfo de la ULL

La International Ballet Company, integrada por bailarines de Reino Unido, Francia, Ucrania, España e Italia, entre otros países, presenta este fin de semana en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna dos de las obras más emblemáticas del repertorio clásico de danza: El lago de los cisnes y El cascanueces. Las últimas localidades disponibles pueden adquirirse a través de la plataforma Ecoentradas.
En la cita de este sábado (20.00 horas) se representa El lago de los cisnes, una obra maestra de Chaikovski basada en la leyenda que narra la historia del príncipe Siegfried, enamorado de la bella princesa Odette, embrujada por un malvado hechicero que la transforma en una mujer-cisne. La fuerza del amor que sienten los jóvenes les liberará de todo maleficio.
Mañana domingo (18.00 horas) se escenifica El cascanueces, también de Chaikovski. En Navidades, Clara recibe un cascanueces de juguete. Cuando la familia duerme, el cascanueces cobra vida y juntos vencerán al ejército del rey de los ratones, viajarán por lejanas tierras, se divertirán con mágicos copos de nieve y con dulces de diferentes países que bailarán para ellos.