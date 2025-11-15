La Laguna celebra el ‘regreso’ de Cristóbal Hernández de Quintana

La Laguna conmemora el 300º aniversario del fallecimiento de Cristóbal Hernández de Quintana (La Orotava, 1651-La Laguna, 1725), considerado el gran pintor barroco de Canarias. Con el lema #Quintana2025, se ha diseñado un proyecto que reúne una exposición, una campaña de restauración de nueve de sus obras y un programa de rutas patrimoniales que conectan la ciudad con la vida y el legado del artista.
La iniciativa es el fruto de la alianza entre el Ayuntamiento de La Laguna, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe, y cuenta con la colaboración de la Catedral lagunera, parroquias de toda la Isla y colecciones privadas.
La Casa Museo Cayetano Gómez Felipe albergó este viernes la presentación de la muestra Quintana en La Laguna. El pintor y su estela en el arte barroco canario, en un acto en el que participaron su directora y conservadora, Milagros Álvarez Sosa; el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés; la directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban; el doctor en Historia del Arte y técnico de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Juan Alejandro Lorenzo Lima, así como el comisario de la exposición, Carlos Rodríguez Morales.
Quintana en La Laguna. El pintor y su estela en el arte barroco canario, que se podrá visitar hasta el 30 de enero, con entrada gratuita, reúne 26 piezas, entre pinturas, tallas policromadas y documentos históricos, seleccionadas para ofrecer una visión integral del legado de Quintana y su influencia.
Las obras han sido cedidas por el Cabildo de Tenerife, la propia Casa Museo Cayetano Gómez Felipe, LM Arte Colección, la Diócesis y la Catedral de La Laguna, las laguneras iglesias de Nuestra Señora de la Concepción, de Santo Domingo de Guzmán, del Hospital de los Dolores y el Monasterio de Santa Catalina de Siena, además de las parroquias de Nuestra Señora de la Encarnación (La Victoria), Nuestra Señora del Carmen (La Orotava), Santa Ana (Garachico) y Nuestra Señora de los Remedios (Buenavista). Asimismo, la muestra incluye piezas de colecciones particulares de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Garachico y Los Realejos.
La exposición se complementa con las rutas patrimoniales Quintana en La Laguna. El pintor en la ciudad 300 años después. Se trata de siete recorridos gratuitos, que comienzan hoy sábado y se desarrollarán hasta enero. Para participar en estas visitas guiadas se requiere inscripción previa a través del correo electrónico info@localiando.com, ya que el aforo es limitado.