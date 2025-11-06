La Laguna construirá 79 viviendas públicas en estas dos localidades

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios (Muvisa), destinará más de 13 millones de euros a la construcción de dos promociones de viviendas protegidas y en régimen de alquiler asequible y social, que se ubicarán en Tejina y en el barrio de Gracia.
Estas actuaciones permitirán incorporar 79 viviendas al parque público municipal y ya se trabaja en la redacción de los pliegos para licitar los trabajos de ejecución de ambos edificios.
Este fue uno de los asuntos recogidos en el acuerdo del Consejo de Administración de Muvisa de este lunes, que aprobó el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) correspondiente al ejercicio 2026.
El documento incluye estas dos promociones y otras intervenciones relevantes, como una inversión de más de 2,4 millones de euros para la finalización y entrega de la Fase 1 de la Actuación Singular de Las Chumberas; 4,12 millones para la primera fase del ERRP El Cardonal, actualmente en fase de licitación y más de 4 millones de euros destinados a distintas fases de los programas de rehabilitación ARRU en los barrios de El Cardonal, Padre Anchieta, Princesa Yballa-La Florida, La Verdellada y San Luis Gonzaga.
La sesión del Consejo de Administración, presidida por el también concejal de Vivienda, Adolfo Cordobés, se celebró en la Gerencia de Urbanismo y contó con la participación del consejero delegado de la entidad, el concejal Domingo Galván; del gerente de Muvisa, Emilio Fariña, así como de los delegados de todas las formaciones políticas presentes en la Corporación municipal, recoge una nota del Ayuntamiento.
En total, las actuaciones en materia de vivienda previstas por Muvisa solo en 2026 alcanzarán los 11,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 48% respecto al ejercicio 2025.
Estos proyectos, que en su ejecución íntegra plurianual suman más de 81 millones de euros, cuentan con la participación de distintas administraciones públicas a través de convenios específicos.
El presidente del Consejo de Administración de Muvisa y concejal de Vivienda, Adolfo Cordobés, explicó que “la aprobación del PAIF 2026 permite programar, con seguridad jurídica y financiera, la ejecución de nuevas promociones y la finalización de proyectos en curso”.
El objetivo, dijo, “es incrementar el parque público de vivienda en régimen de alquiler asequible y dar continuidad a los programas de rehabilitación en distintos barrios del municipio”.
El consejero delegado de Muvisa, Domingo Galván, subrayó que se está “avanzando en una línea de trabajo que pretende dar respuesta a una de las preocupaciones más extendidas entre la ciudadanía lagunera que es el poder acceder a una vivienda digna cuando los recursos son limitados”.
Estas actuaciones, señaló, “forman parte de una estrategia sostenida, que busca poner más hogares a disposición de quienes más lo necesitan y reforzar la función social de la vivienda en el municipio”.
Por su parte, el gerente de Muvisa, Emilio Fariña, destacó que “el documento aprobado garantiza la estabilidad económica de la entidad y la coordinación con otras administraciones, la planificación plurianual facilita la ejecución de proyectos de construcción y rehabilitación sin necesidad de recurrir a nuevo endeudamiento, manteniendo los márgenes de solvencia y liquidez”.
En relación con las 50 viviendas en Tejina, esta actuación ya cuenta con proyecto de ejecución aprobado y tiene un coste estimado de 8.304.347,41 euros, que se financiarán íntegramente con fondos municipales.
LICITACIÓN DESIERTA
Estos proceden de los más de 4 millones cedidos por la Gerencia de Urbanismo y vinculados al acuerdo de cesión a Muvisa de la monetización en la gestión de actuaciones urbanísticas (10% del aprovechamiento urbanístico del Registro de Explotación del Patrimonio Público de Suelo), a los que suman 4 millones de euros del Área de Bienestar Social, que inicialmente se habían destinado a una licitación para la compra de edificios ya construidos y que ha quedado desierta.
Sobre esta última actuación se acordó licitar públicamente el proceso de adquisición, acordando los pliegos de condiciones y requisitos conjuntamente con la Concejalía.
La convocatoria para la presentación de ofertas se abrió hace algo más de un año y, en este periodo, las ofertas recibidas no han cumplido los requisitos básicos, técnicos y jurídicos, de la convocatoria o se han retirado al venderse en el mercado privado.
Esta situación ha llevado a una reestructuración de objetivos, de modo que, para agilizar esa inversión e incrementar el parque municipal de vivienda social, se ha tramitado el procedimiento administrativo necesario para poder proceder a su reinversión en promoción pública de nueva construcción, que también se destinará al parque social municipal, cumpliendo, por tanto, el objetivo inicial del encargo.
Esta modificación del destino de la inversión ha sido aprobada por la Junta de Gobierno Local en su sesión de este martes.
La otra promoción de nueva construcción que se iniciará en 2026 será la de 29 viviendas en el barrio de Gracia.
Este proyecto, con un coste estimado de 4.939.567,91 euros, está cofinanciado por distintas subvenciones de Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife, donde el Ayuntamiento asume el 52,84% del coste en tres anualidades, que incluyen el valor del suelo de aportación municipal.
Actualmente, se está dando prioridad a estos proyectos y a otros que son de máxima importancia por los plazos, como la Actuación Singular de Las Chumberas o los programas de rehabilitación (ARRU y ERRP).