La nueva estación de bombeo de Santa Cruz garantizará el agua potable a cerca de 50.000 vecinos

El distrito Suroeste de la capital tendrá garantizado el suministro de agua desalada en la primavera de 2027, gracias a la nueva estación de bombeo de agua potable que permitirá conectar el depósito de Santa María del Mar con el de Barranco Grande y abastecer a toda la zona, en la que residen cerca de 50.000 personas. Las obras de este proyecto, cuya ejecución asciende a 2,8 millones de euros, han dado comienzo gracias a la aportación del Ayuntamiento capitalino y la colaboración de la empresa Sacyr Agua.
En una visita realizada el miércoles, a la que asistieron el alcalde José Manuel Bermúdez; el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife; el edil del distrito Suroeste, Javier Rivero; representantes de Sacyr y técnicos municipales, se pudieron ver los trabajos iniciales de esta construcción, cuyo plazo de ejecución es de 18 meses.
El regidor ha destacado que esta actuación permitirá abastecer con agua desalada al 100% de la población del Suroeste. “Se trata de una gran noticia teniendo en cuenta la situación de emergencia hídrica que atraviesa la Isla, ya que a través de este proyecto cerca de 50.000 residentes de Santa Cruz se verán beneficiados con una fuente segura y sostenible de agua potable”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha explicado que “la ejecución de este proyecto da continuidad a la solución provisional implementada en 2023, tras el incendio forestal que asoló el norte de Tenerife y que afectó a los canales de Aguamansa, Arafo y El Portezuelo. Ahora pasamos de una medida temporal a una infraestructura definitiva y eficiente”. Además, ha insistido en que esta obra “permitirá aliviar la presión sobre estos tres tradicionales puntos, contribuyendo así a la mejora del abastecimiento en toda la isla”.
Así, la nueva estación de bombeo se ubicará junto al depósito de Santa María del Mar, en el parque La Estrella (Los Alisios), y bombeará el agua hasta el depósito de Barranco Grande, situado en la avenida de Las Hespérides, en la calle La Morena (El Sobradillo).
La infraestructura superará una diferencia de cota de 140 metros y tendrá una capacidad de bombeo de 10.000 metros cúbicos diarios, mediante una canalización de 2.200 metros de tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro.
La obra incorpora medidas de eficiencia y ahorro energético, como variadores de frecuencia y producción de energía mediante placas fotovoltaicas, que permitirán reducir el consumo eléctrico y la huella ambiental de la instalación. El proyecto se desarrollará en seis fases, que afectarán de forma progresiva a distintos tramos de Las Hespérides y calles adyacentes, garantizando la mínima afección al tráfico y a los residentes durante su ejecución.
Asimismo, el concejal del distrito, Javier Rivero, ha subrayado que la actuación “no supondrá sobrecoste alguno para los vecinos, asegura el acceso a agua desalada de calidad y elimina riesgos de cortes o problemas de flúor como los registrados entre diciembre de 2023 y febrero de 2024”.