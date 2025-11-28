La previsión de la Aemet en Canarias: lloviznas y máximas de 24ºC

La previsión meteorológica para este viernes indica que habrá cielos nubosos en el norte y nordeste, sin descartar posibles lloviznas ocasionales, que abrirán a claros al final del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto de zonas, la jornada estará poco nubosa, sin descartar nubosidad de evolución en el suroeste por la tarde, con alguna precipitación débil.
Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, mientras las máximas irán en ligero ascenso. Los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Tenerife y los 14 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del nordeste moderado, con algún intervalo de fuerte en la vertiente sudeste y en la punta noroeste por la tarde y noche.
En el norte de Gran Canaria con probables lloviznas ocasionales a últimas horas y con cielo poco nuboso o despejado en el resto de zonas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, estará poco nuboso o despejado en general, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas estarán con pocos cambios y las máximas en ligero ascenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 20ºC de mínima y los 24ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste por la tarde y noche.