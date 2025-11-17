La previsión de la Aemet para este martes en Canarias: bajan las temperaturas

La previsión meteorológica para mañana indica que habrá intervalos nubosos que aumentarán a nuboso en el norte durante la mañana y en zonas de interior de la vertiente sur durante la tarde, con probable lluvia en general débil en la vertiente norte durante la mañana y sin descartarla en otras zonas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas altas y los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y extremo oeste.
En la provincia de Las Palmas, indica que estará nuboso en el norte de Gran Canaria con probables lluvias débiles, estando en el resto de zonas con intervalos nubosos que tenderán durante las horas centrales del día a nuboso con alguna lluvia ocasional en el interior del sur.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con lluvias débiles poco probables, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 19ºC de mínima y los 24ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste.