La previsión de la Aemet para este viernes en Canarias: habrá nubes y lluvias

La previsión meteorológica para este viernes indica que habrá intervalos nubosos, con probables lluvias en el este durante la primera mitad del día, sin descartarlas en medianías del oeste por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Tenerife y los 14 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en costas del suroeste.
En Gran Canaria tendiendo a lo largo del día a cielos nubosos en el norte, este y en zonas de interior durante la tarde, donde serán probables las lluvias débiles en general.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas máximas estarán con pocos cambios y las mínimas en ligero ascenso en zonas de interior. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 20ºC de mínima y los 23ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en zonas expuestas de las vertientes noroeste y sureste. Brisas en costas del suroeste.