La Racba reestrena los ‘Cantos canarios’ de Francisco Martín Rodríguez

La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba) ofrece este sábabo un concierto de la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas que incluye, entre otras obras, el reestreno de Cantos canarios (1869), de Francisco Martín Rodríguez (1839-1917), pasados más de 100 años de su primera interpretación. La cita es en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (19.30 horas), con entrada gratuita hasta completar el aforo.
El concierto, que cuenta con la colaboración del Cabildo de Tenerife, del Paraninfo de la ULL, de la Fundación CajaCanarias y de la Federación Tinerfeña de Bandas, forma parte de la conmemoración del 175º aniversario de la Racba. Será una ocasión para realizar un recorrido por la historia musical identitaria de Canarias, pues, además de Martín Rodríguez, incluye obras de Francisco González Afonso y de Agustín Ramos, así como el estreno absoluto de una pieza compuesta para la ocasión por Juan Carlos Martín. A la dirección estará José Manuel Encinoso Fernández.