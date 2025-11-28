La Semana del Cómic hace confluir lo académico y lo ‘underground’ en La Laguna

La XV Semana del Cómic de La Laguna reúne desde este viernes y hasta el 7 de diciembre a destacados autores canarios y nacionales, como Antonio Altarriba, Premio Nacional del Cómic en 2010. La iniciativa, cuyas actividades se desarrollan en diferentes dependencias de la Universidad de La Laguna (ULL) y el Pub Sócrates, aparte de las presentaciones telemáticas, mantiene su vocación divulgativa en torno al noveno arte, combinando lo académico y lo underground.
Charlas, seminarios, coloquios, encuentros con autores y una exposición dan forma a la agenda. Entre los participantes figura Sergio Fernández Atienza, quien esta noche de viernes (20.00 horas) ofrece la conferencia inaugural, Descubriendo México a través de las viñetas, en el Pub Sócrates.
También están Javier Marquina, crítico y guionista, premiado este año en el Salón del Cómic de Barcelona por Dum Dum, que protagoniza el IV Encuentro Autsaider Comics el 6 de diciembre (Pub Sócrates, 20.00 horas); Tamara Milagros Rodríguez, responsable del III Seminario sobre Tebeo, Anime y Teoría Feminista, el día 3 (actividad telemática, 17.00 horas), e Iballa Jerónimo, joven creadora canaria que interviene en un encuentro el día 5 (telemático, 11.30).
Antonio Altarriba, referente del cómic y la novela gráfica en España y Europa, ha desarrollado una obra que combina profundidad literaria, compromiso social y una trayectoria como investigador del lenguaje gráfico y la narrativa secuencial. El día 5 (actividad telemática, 11.00 horas) Altarriba abordará su producción y su visión sobre la evolución del cómic. La sesión, presentada por la Cátedra Cultural Antonio Lozano de Género Criminal, es una oportunidad para dialogar con uno de los autores más influyentes en la actualidad.
EL GREMIO
La exposición El Gremio: 3 años de carteles, que podrá visitarse del 5 al 19 de diciembre en el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, reúne piezas gráficas creadas para los encuentros de este colectivo, que reflejan el trabajo de colaboración de ilustradores, diseñadores y artistas vinculados a la ilustración y el sector audiovisual en el Archipiélago.
La XV Semana del Cómic de La Laguna está organizada por la Asociación Propulsada, el Aula Cultural Radio Campus de la ULL y diversos autores y colectivos del medio artístico, como El Gremio. En el sitio web semanadelcomicdelalaguna.es se puede consultar la programación al completo.