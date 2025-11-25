La Sinfónica se adentra el viernes en obras de Strauss, Mahler y Schumann

La Sinfónica de Tenerife propone esta semana un programa que recorre distintas visiones del amor, el dolor y el destino desde la sensibilidad romántica. Con la dirección de Nuno Coelho, y con la mezzosoprano Catriona Morison como solista invitada, el concierto tendrá lugar este viernes (19.30 horas) en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife.
La formación insular afronta así una semana repleta de actividad musical, con propuestas que incluyen también el recital de cámara Historia de un soldado -previsto para este martes en el Espacio Cultural CajaCanarias- y el concierto A fULL con la Sinfónica, junto a Sara Socas -el jueves, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna-.
El programa, titulado Canciones de un compañero de viaje, se abre con Macbeth (1888), de Richard Strauss, un poema sinfónico inspirado en la tragedia de Shakespeare. Compuesto a los 22 años, el joven Strauss ya revela aquí su dominio de la orquestación y su capacidad para narrar emociones complejas desde lo sinfónico.
A continuación, la orquesta interpretará el ciclo Canciones de un compañero de viaje (Lieder eines fahrenden Gesellen,1885) de Gustav Mahler, una obra de juventud inspirada en una ruptura amorosa, donde el compositor transforma el dolor íntimo en una rica paleta sonora de emociones universales.
El cierre del concierto lo pone la Sinfonía n.º 4 (rev. 1851) de Robert Schumann, considerada uno de los hitos del Romanticismo por su audaz estructura cíclica. En esta obra, los temas se entrelazan entre los movimientos y evolucionan en una corriente sonora apasionada y obsesiva.
“Es una música que refleja el alma atormentada de Schumann”, afirma el director portugués Nuno Coelho. “Una sinfonía extrovertida, intensa y cargada de emociones -agrega-, que plantea una manera nueva de entender la forma sinfónica”.