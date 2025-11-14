La ULL lamenta los incidentes por la agitadora concentración de Vito Quiles

La Universidad de La Laguna (ULL) ha emitido este viernes un comunicado oficial en respuesta a los incidentes registrados durante la concentración convocada sin autorización por el agitador de ultraderecha, Vito Quiles, que tuvo lugar en el entorno del campus.
En la nota, la ULL lamenta los incidentes ocurridos en la mañana de este viernes y subraya que no existía ninguna aprobación institucional para la celebración del evento. La institución insiste en que el acto se desarrolló al margen de los procedimientos oficiales y recuerda que cualquier actividad similar debe ser tramitada y validada previamente.
La universidad señala que, ante la afluencia de personas y la tensión generada, actuó en coordinación con las autoridades competentes, especialmente con la Policía Nacional, con el propósito de garantizar la seguridad del recinto y mantener la normalidad académica.
Asimismo, la ULL anuncia que solicitará a la Delegación del Gobierno un informe detallado sobre lo sucedido, incluyendo las incidencias detectadas, con el objetivo de valorar posibles medidas a adoptar para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
pero q coño estoy viendo?? que hace?? como vinieron cuatro gatos a verle tiene que ir contra la manifestación a ver si se calienta la cosa, q llorera pic.twitter.com/fKRIZ0x0qj— ibai (@Ibaisit0) November 14, 2025
El comunicado reafirma el compromiso de la Universidad de La Laguna con un entorno universitario seguro, plural y respetuoso, y la necesidad de preservar la actividad académica de cualquier alteración externa.