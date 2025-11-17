Las Palmas se rinde ante el espectáculo de la Binter NightRun 2025: más de 6.000 almas corriendo bajo la luna

La capital grancanaria vivió este fin de semana una auténtica fiesta del deporte. La duodécima edición de la Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria volvió a hacer historia, con más de 6.000 participantes que tiñeron de verde las calles en una carrera que va mucho más allá del cronómetro.
Porque no solo se corre para ganar… Se corre por el ambiente, por el reto personal, por compartir la emoción. Y, sobre todo, por ayudar. La Binter NightRun, organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el IMD y DG Eventos, puso el broche de oro a la edición 2025 del circuito Binter NightRun Series, que también dejó su huella en ciudades como Santa Cruz de Tenerife, Donostia, Palma y Zaragoza.
Solidaridad que suma kilómetros de esperanza
Este evento ha demostrado, una vez más, que el deporte puede ser una herramienta poderosa para generar cambios. En esta edición, la popular Milla Verde Familiar fue solidaria con la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, y gracias a la colaboración de los corredores y sus familias, se recaudaron 5.000 euros destinados a apoyar la labor de esta entidad. El cheque fue entregado a Wendy López-Trejo, una de sus fundadoras.
Pero eso no fue todo. En un gesto tan simbólico como eficaz, más de 1.000 corredores decidieron renunciar voluntariamente a su medalla finisher para que ese dinero se destinara a un proyecto medioambiental. El resultado: 2.000 euros donados a la Fundación Foresta, que trabaja por la reforestación en Canarias. El cheque fue recogido por Alicia Rodríguez, su directora. Una medalla menos, un árbol más.
Deporte en estado puro: los ganadores de los 10K
Y como toda carrera, también hubo quienes volaron sobre el asfalto. En la prueba de 10 kilómetros, la emoción estuvo presente en cada categoría.
En la de 16 a 34 años, Mohamed Massat y Johanna Ardel se llevaron el oro. En 35 a 44 años, subieron a lo más alto del podio Chakib Lachgar y Ana Castro. Los mejores de 45 a 54 años fueron Norberto López y Gara Negrín. En la franja de 55 a 64 años, se impusieron Ana María Cascales y Juan Saavedra, y en la categoría de 65 a 99 años, el reconocimiento fue para Beatriz González y Heinz Luder.
Nombres propios para una noche colectiva. Una noche de superación, de comunidad, de pasión.
Una experiencia que va más allá del running
Más allá de los tiempos, los puestos y los dorsales, la Binter NightRun volvió a demostrar por qué es uno de los eventos deportivos más especiales del calendario. No solo por su cuidada organización, con Binter como patrocinador principal, y el respaldo del Cabildo de Gran Canaria y Turismo Islas Canarias, sino por lo que consigue: convertir una carrera en una experiencia emocional.
Porque hay algo mágico en correr de noche, rodeado de miles de personas con la misma ilusión. En ver cómo familias, amigos y corredores de todas las edades se animan, se abrazan al llegar a meta, se emocionan.
La Binter NightRun no es solo una carrera. Es un recuerdo para toda la vida.