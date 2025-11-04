Los pianistas Esther Ropón y Ernst Surberg abordan este martes ‘Microtonalismos’

El Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña, programa hoy martes el recital Microtonalismos, a cargo de los pianistas Esther Ropón y Ernst Surberg, quienes contarán con la colaboración de Tak-Nara Percussion Group. El concierto estará protagonizado por dos pianos gran cola, con la peculiaridad de que tienen entre sí un cuarto de tono de diferencia, algo muy poco común en las partituras para este instrumento. Además, dos de las obras se interpretan por primera vez en España.
Las piezas del programa Microtonalismos fueron escritas para dos pianos con una afinación diferente entre ambos y creadas para jugar con todos estos microtonos que se producen como resultado de la suma de ambas afinaciones. No habrá un solo tono igual a otro en todo el concierto. Esta apertura hacia nuevas sonoridades se abordó en Europa ya desde comienzos del siglo XX, pero realmente bebe de otras culturas antiguas, como la persa, árabe, india, griega, donde se han utilizado intervalos más pequeños que el semitono durante siglos.
La afinación temperada supuso históricamente un consenso de tal magnitud que sin ella ninguna de las corrientes compositivas importantes para la tradición europea occidental habría sido posible. La delimitación de la tonalidad, y con ella el cromatismo, así como la reducción de las posibilidades de entonación a relativamente pocos tonos, hicieron posible el descubrimiento sistemático de grandiosas modulaciones armónicas.
El programa comienza con Tres Quarter-Tone Pieces para dos pianos, de Charles Ives (1874-1954), seguido de Fantasía para dos pianos sobre el tema SHEA, de Sofiya Gubaidúlina (1931-2025). Tras la pausa, el recital continúa con dos obras de estreno en España: Quarteteango, de Leandro Martín (1974), y Orchestra of Black Butterflies, para dos pianos y dos percusionistas, de Lisa Streich (1985).
Las entradas, a un precio de 15 euros, de 5 para menores de 30 años, se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla y de forma telefónica llamando al 902 317 327. Hay disponibles descuentos para estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas, entre otros.