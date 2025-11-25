Los Premios Canarias de Diseño distinguen a la muestra sobre el Correíllo

La muestra El humo del progreso. El Correíllo La Palma, su época y recuperación, impulsada por el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, en colaboración con la Fundación Canaria Correíllo La Palma, ha sido reconocida con dos distinciones en los Premios Canarias de Diseño 2025.
El jurado otorgó al proyecto expositivo el oro en la categoría Comunicación Visual-Espacios, firmado por el diseñador Lars Petter Amundsen, y la plata en la denominada Industrial-Producciones en serie, por el trabajo de Zebenzuí González.
El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, celebró estos reconocimientos, “que ponen en valor la alta calidad técnica y creativa de una muestra que tuvo una excelente acogida entre el público”. José Carlos Acha subrayó, además, el orgullo de que un proyecto museográfico impulsado desde Museos de Tenerife “haya sido distinguido en un certamen de referencia para el diseño en Canarias”.
El presidente de la Fundación Canaria Correíllo La Palma, Juan Pedro Morales, destacó que estos galardones “reafirman el compromiso de la fundación con la divulgación del valor histórico y patrimonial del Correíllo La Palma, así como el enorme talento creativo de los profesionales que han hecho posible esta exposición”. Morales recordó que la muestra “se ha convertido en una herramienta fundamental para acercar a la ciudadanía un capítulo clave de la historia marítima del Archipiélago”.