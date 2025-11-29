La Laguna enciende el cielo más brillante de Canarias esta Navidad

La Laguna dio anoche la bienvenida oficial a la Navidad, con el ya tradicional y multitudinario acto de encendido de la iluminación navideña, que este año tuvo un carácter muy musical y que llenó la plaza del Adelantado de música, luz y emoción. En un ambiente marcado por la ilusión navideña, la ciudad volvió a reencontrarse con una de sus tradiciones más esperadas, bajo el lema La Laguna, Estrella de la Navidad, que guía toda la campaña de este año.
Frente al emblemático arco de luces de la calle Obispo Rey Redondo, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, acompañaron a la ciudadanía en un acto que llenó de magia navideña la fría noche lagunera y culminó con fuegos artificiales.
Antes, el inicio de la celebración estuvo protagonizado por un espectáculo musical con sello canario. Así, sobre el escenario, Miriam Reyes, Chago Melián, Almudena Hernández y St. Pedro ofrecieron un recorrido por villancicos tradicionales, clásicos universales y piezas propias del repertorio navideño de Canarias, acompañados por una banda en directo que aportó ritmo y calidez a la noche.
El público coreó temas tan reconocibles y tradicionales como Los peces en el río, Navidad guanche, Noche de Paz, Lo divino, El tamborilero o Feliz Navidad, creando un ambiente festivo. El momento culminante llegó con la interpretación de Una sobre el mismo mar, que sirvió de antesala para el encendido del alumbrado, recibido con una ovación del público que llenaba la plaza.
El Ayuntamiento ha desplegado este año un diseño lumínico inspirado en el cielo de Canarias, con elementos que evocan estrellas, constelaciones y reflejos del firmamento. En total, se han instalado más de 3.500 motivos por todo el municipio.
El alcalde subrayó que la ciudad vivió “una noche especialmente significativa, en la que La Laguna se muestra radiante y estrenando una imagen renovada que llena de luz cada rincón del municipio”. Remarcó la emoción de compartir el inicio de la Navidad con la ciudadanía y anunció que la Plaza de la Navidad volverá el próximo 19 de diciembre a la plaza del Cristo, que acogerá, el 3 de enero de 2026, la actuación de Leire Martínez.
Mientras, Fran Hernández puso en valor el trabajo realizado durante las últimas semanas: “Todo este despliegue es fruto del esfuerzo de los equipos de Servicios Municipales y de la empresa concesionaria del alumbrado, que han trabajado con dedicación para que La Laguna vuelva a lucir su mejor versión en estas fechas”.
La Laguna inicia así una Navidad cargada de emoción, tradición y dinamización, que continúa hoy con una de las grandes citas del año, La Noche en Blanco, que llenará el casco de actividades.