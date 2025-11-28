Luis Merlo protagoniza este domingo ‘Una Mala Noche’ llena de humor y talento

Televisión Canaria presenta este domingo (23.55 horas) una nueva entrega de Una Mala Noche (la tiene cualquiera), con el actor de teatro, televisión y cine Luis Merlo como invitado protagonista. En esta ocasión, el intérprete de El internado, Aquí no hay quien viva y La que se avecina comparte con el presentador Aarón Gómez y el público anécdotas divertidas, humor y momentos únicos que prometen una velada inolvidable.
La propuesta se enriquecerá con la participación de Víctor Hubara, Carmen Cabeza, Carlos Pedrós, Jorge Galván, Ninfa, Satomi Morimoto y Guacimara Gil, quienes colaboran en sketches, entrevistas y actuaciones musicales.
Además, Roberto Kamphoff, con sus intervenciones originales y entrevistas a personajes singulares, sumará a un espectáculo lleno de ritmo y sorpresas que también da espacio a nuevos artistas para brillar en el Talent Chou del programa.