cultura

Luis Merlo protagoniza este domingo ‘Una Mala Noche’ llena de humor y talento

El 'late night' semanal que conduce el humorista y actor Aarón Gómez se emite en Televisión Canaria desde las 23.55 horas
Aarón Gómez y Luis Merlo. / Sergio Méndez
Televisión Canaria presenta este domingo (23.55 horas) una nueva entrega de Una Mala Noche (la tiene cualquiera), con el actor de teatro, televisión y cine Luis Merlo como invitado protagonista. En esta ocasión, el intérprete de El internado, Aquí no hay quien viva y La que se avecina comparte con el presentador Aarón Gómez y el público anécdotas divertidas, humor y momentos únicos que prometen una velada inolvidable.

La propuesta se enriquecerá con la participación de Víctor Hubara, Carmen Cabeza, Carlos Pedrós, Jorge Galván, Ninfa, Satomi Morimoto y Guacimara Gil, quienes colaboran en sketches, entrevistas y actuaciones musicales.

Además, Roberto Kamphoff, con sus intervenciones originales y entrevistas a personajes singulares, sumará a un espectáculo lleno de ritmo y sorpresas que también da espacio a nuevos artistas para brillar en el Talent Chou del programa.

